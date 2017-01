Zum ersten Mal: Tag der Hanns-Seidel-Stiftung / An alle politisch Interessierten (FOTO)

Feiern Sie gemeinsam mit uns das 50-jährige Jubiläum der

Hanns-Seidel-Stiftung in unserer Zentrale, Lazarettstraße 33 in

München- Neuhausen. Es erwartet Sie ein buntes Jubiläumsprogramm mit

Führungen, Vorträgen und prominent besetzten Podiumsdiskussionen. Der

frühere Bundesfinanzminister, Dr. Theo Waigel, diskutiert das Thema

"Generationenvertrag auf dem Prüfstand" (14.00 bis 14.45 Uhr)

zusammen mit Hildegund Holzheid, der ehemaligen Präsidentin des

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Außerdem sind als Vertreter der

jungen Generation mit dabei: Dr. Hans Reichhart, MdL, Nora Dinca und

Christian Moser. Erfahren Sie beim Dialog der Kulturen (11.00 bis

11.45 Uhr) alles zum Thema Fluchtursachen und Integration mit Martin

Neumeyer, bayerischer Integrationsbeauftragter! Mit ihrem Fachwissen

bringen sich ein Dr. Said AlDailami von der HSS in Tunesien und der

Autor Hasan Ali Djan.



Am Samstag, 21. Januar, zwischen 10.00 und 15.00 Uhr



Unsere Aktionsstände behandeln die Themen der aktuellen

politischen Debatten, zum Beispiel Integration, Flüchtlinge und

Ehrenamt oder Computer- und Datensicherheit. Europas Vielseitigkeit

können Sie am Aktionsstand für Politik und Zeitgeschehen erleben und

wenn Sie schon mal da sind, testen Sie Ihr Wissen über unseren

Kontinent am Quizrad. "Unsere Welt, unsere Zukunft" gibt Einblicke in

die internationale Entwicklungszusammenarbeit, außerdem erwartet Sie

am Stand für politische Bildung CSU-Stadträtin Kristina Frank mit

spannenden Einblicken in die Kommunalpolitik. Was auf internationaler

Ebene im kommenden Jahr wichtig wird, erfahren Sie am Aktionsstand

für Internationale Politik. Hier gibt es Live-Schaltungen via Skype

in unsere Büros in Washington, Brüssel, Moskau und Athen. Außerdem

bieten wir Ihnen ein künstlerisches Rahmenprogramm in der

Musik-Lounge: die Rhetorik Show "Sprechschaden" (12.00 bis 12.45 Uhr)



mit Winfried Bürzle und von 13.00 bis 13.45 Uhr Lieder die Brücken

bauen mit Sänger Andi Weiß.



Professorin Ursula Männle, Vorsitzende:



"Es freut mich ganz besonders, dass wir am Tag der

Hanns-Seidel-Stiftung unsere Arbeit für Demokratie, Frieden und

Entwicklung zum ersten Mal in ihrer Gesamtheit in unserer Zentrale

präsentieren können. Diese Themen sind heute aktueller denn je. Jeder

Bürger, den wir dafür begeistern können, sich ehrenamtlich oder

politisch zu engagieren, ist ein Erfolg für unsere Gesellschaft!"



Seit einem halben Jahrhundert leistet die Hanns-Seidel-Stiftung

weltweit politische Bildungsarbeit im Dienst von Demokratie, Frieden

und Entwicklung. Von Begabtenförderung, Stipendienberatung und

politischer Bildungsarbeit über Politikberatung bis zur globalen

Entwicklungszusammenarbeit: Auf der Grundlage unserer

christlich-sozialen Weltanschauung sind wir mit etwa 100 Projekten in

rund 65 Ländern global aktiv. Werfen Sie am "Tag der

Hanns-Seidel-Stiftung" zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulissen

einer der großen politischen Stiftungen in Bayern. Unsere

Mitarbeiter/innen, Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Witterauf und

Vorsitzende Prof. Ursula Männle stehen gerne für Ihre Fragen zur

Verfügung.



Wir freuen uns auf gute Gespräche mit Ihnen!







