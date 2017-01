Immobilien in Dortmund mit Komax vermieten

Die erfahrenen Makler von Komax sind die richtigen Ansprechpartner für alle individuellen Wünsche und Projekte rund um Immobilien in Dortmund.

www.komax-immobilien.de

(firmenpresse) - Das Leistungsspektrum erstreckt sich sowohl auf private als auch auf gewerbliche Immobilien. Im Mittelpunkt der Maklertätigkeit im Herzen des Ruhrgebietes stehen der Verkauf sowie die Vermietung von Immobilien. Gerade in diesem stark bewohnten Ballungsraum kommt es auf ein fundiertes Fachwissen an, denn die Lage ist ein entscheidender Faktor für Immobilienpreise (auch mit Blick auf das Vorhaben der Altersabsicherung). Im Rahmen des Verkaufs von Immobilien in Dortmund dürfen sich Kunden auf ein ganzheitliches Leistungsspektrum freuen: Ausgehend von einer belastbaren Wertermittlung wird der angestrebte Verkaufserfolg durch individuelle Marketingkonzepte und - strategien konsequent auf eine zielorientierte Basis gestellt. Abgesehen von der Erstellung aussagekräftiger Exposes nimmt auch die immer wichtiger werdende virtuelle Vermarktung einen großen Stellenwert ein. Neben persönlichen Besichtigungsterminen runden Hilfestellungen rund um alle formalen Aspekte (notarielle Beurkundungen etc.) das Leistungsspektrum ab. Nach dem Verkauf genießen Kunden einen After Sale Service. Auch bei anstehenden Vertragsverhandlungen ist Komax ein verlässlicher Partner, der viele Erfahrungswerte aktiv mit einbringen kann.

Immobilien in Dortmund vermieten: Mit Komax bleiben Wohnungen nicht lange leer

Die Vermietung von Immobilien ist für unerfahrene Besitzer ein zeitraubender Prozess, der zudem eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert. Welcher Mietpreis ist mit Blick auf den Mietspiegel anzusetzen? Wie können teure Leerstände vermieden können? Wie kann eine Besichtigung so gestaltet werden, dass eine Immobilie in Dortmund von ihrer besten Seite her präsentiert wird? Was muss in einem belastbaren Mietvertrag stehen? Und vor allem: Wie lassen sich schnell geeignete Mieter finden? All diese Fragen beantworten die Experten von Komax in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Ziel ist es, möglichst schnell einen Mietvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Individuelle Suchaufträge für eine Wunschimmobilie können übrigens bequem online auf der Homepage mit wenigen Klicks angelegt werden.

Begehrte Immobilien in Dortmund sind bei Komax mehr als nur räumliche Möglichkeiten

Die Immobilienexperten von Komax legen einen großen Wert auf ein vertrauensvolles Verhältnis, schließlich sind Immobilien nicht nur Räume. Oft sind damit emotionale Lebensträume oder auch persönliche Geschichten verbunden, die es gezielt zu berücksichtigen gilt. Durch ein klares und von jahrelanger Erfahrung geprägtes Leistungsspektrum wissen Kunden von Beginn an, auf welche Hilfestellungen sie sich verlassen können. Neben der unabdingbaren Zuverlässigkeit in Bezug auf Besichtigungstermine und vertragliche Aspekte ist Schnelligkeit ein gelebter Kernwert aller Mitarbeiter. Zeit ist Geld und oftmals muss es bei der Suche nach Immobilien oder ihrem Verkauf schnell gehen. Das engagierte Team von Komax setzt alle Hebel für zeitnahe Lösungen in Bewegung --> Komax Immobilien GmbH.





http://https://www.komax-immobilien.de/



Das Ziel der Komax Immobilien GmbH ist die erfolgreiche und zufriedenstellende Vermittlung zwischen Eigentümer und Interessent. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie in allen Fragen rund um Ihre Immobilie und stehen Ihnen auch nach der Beurkundung hilfreich zur Seite.

Komax Immobilien GmbH

Komax Immobilien GmbH

Ivica Kobas

Oberschlesierstr. 2

44141 Dortmund

kontakt(at)komax-immobilien.de

+49 231 79989083

https://www.komax-immobilien.de/



