Frankfurter Rundschau: Treffen der Antidemokraten

(ots) - Wenn die Alternative für Deutschland (AfD) zu

einem Kongress viele Journalisten nicht zulässt, brechen

AfD-Politiker wie Marcus Pretzell nicht nur mit Gepflogenheiten. Sie

handeln undemokratisch und missachten das Grundgesetz. Dort ist die

Pressefreiheit garantiert. Doch die ausgesperrten Journalisten der

öffentlich-rechtlichen Sender, des "Handelsblatts", des rechten

"Compact"-Magazins sowie Kollegen von "Der Spiegel" und der

"Frankfurter Allgemeinen Zeitung" können sich kein eigenes Bild

machen vom Treffen der Europaparlamentsfraktion "Europa der Nationen

und der Freiheit" (ENF) in Koblenz. Bleibt nur zu hoffen, dass die

ausgeschlossenen Medien sich nicht provozieren lassen und trotzdem

wie angekündigt berichten. Und zu wünschen ist, dass viele Demokraten

an der parteiübergreifenden Kundgebung "Koblenz bleibt bunt!"

teilnehmen, um zu zeigen, was von solch einem Vorgehen zu halten ist:

nichts.







