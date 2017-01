WAZ: NRW-Landesregierung plant "Runden Tisch" zur Sonntagsöffnung

(ots) - Nach einer Reihe von gerichtlichen

Auseinandersetzungen zum Thema Sonntagsöffnung lädt die

NRW-Landesregierung für den 9. Februar zu einem "Runden Tisch" ein.

Wie die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,

Samstagausgabe) berichtet, soll dabei mit Vertretern des Handels, der

Gewerkschaft Verdi und der Kommunen eine "Handreichung" erarbeitet

werden, um mehr Rechtssicherheit bei der Sonntagsöffnung zu bekommen.

Zuletzt hatten Gerichte nach Klagen von Verdi geplante verkaufsoffene

Sonntage gestoppt. "Die jüngsten Urteile zu verkaufsoffenen Sonntagen

verunsichern Kommunen und Händler ebenso wie die Verbraucherinnen und

Verbraucher", sagte Duin der WAZ. Er erklärte, Ziel sei eine

"intensive Kommunikation in den Kommunen - unter Einbindung aller

betroffenen Interessenvertreter". FDP-Chef Christian Lindner, der

auch Vorsitzender der liberalen Landtagsfraktion in NRW ist, machte

sich in der WAZ für ein neues Ladenschlussgesetz stark. "Die

Geschäfte sollten an allen sieben Tagen selbst über ihre Öffnungszeit

entscheiden können", sagte Lindner. "Je nach Ort und Branche würde

unterschiedlich von der Sonntagsöffnung Gebrauch gemacht werden, wie

man es aus der Gastronomie kennt." Auch Hendrik Wüst, der

wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in NRW, forderte:

"Die Landesregierung ist aufgefordert, ihr Ladenöffnungsgesetz

nachzubessern. Wir brauchen eine rechtssichere gesetzliche Lösung,

ohne die Sonntagsruhe zu sehr zu stören."







