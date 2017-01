Luxuriöses Wohnen im Weinberg

Coquillade Village in Südfrankreich stellt sich vor -

STROMBERGER PR übernimmt PR-Arbeit



Coquillade Village

(firmenpresse) - Auf einem Hügel, inmitten eines Weingutes, liegt das Fünf-Sterne-Resort Coquillade Village in der Provence. Rund anderthalb Autostunden von Marseille entfernt, lockt das außergewöhnliche Domizil im Stil eines typisch provenzalischen Weilers, mit eigener Weinkellerei, in das südfranzösische Hinterland mit Rundumblick auf den Luberon und den Mont Ventoux. Andreas Rihs, Schweizer Unternehmer und bekannte Größe im Radsport, erfüllte sich mit dem Kauf der Domaine de la Coquillade 2006, auf einer Fläche von 42 Hektar in der Nähe von Gargas, einen persönlichen Traum. Das weitläufige Resort mit einer dorfähnlichen Struktur umfasst sechs traditionelle Landhäuser, deren älteste Mauern auf das elfte Jahrhundert zurückgehen und ein modernes Gebäude aus dem Jahr 2015. Insgesamt 63 Zimmer inklusive 42 Suiten, das Coquillade SPA & Wellness Center mit einem Innen- und zwei beheizten Außenpools, Eventräume auf 400 Quadratmetern, ein BMC Bikeshop und drei Restaurants erwarten die Gäste. Das Resort zählt zu der renommierten Vereinigung Relais & Châteaux. Für die Kommunikation vertraut das Coquillade Village seit 1. Januar 2017 auf die fach¬kundige Unterstützung der Agentur STROMBERGER PR. Die Münchner Tourismusspezialisten mit einem zweiten Büro in Hamburg zeichnen für den deutschen, österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Markt verantwortlich. Die Übernachtungspreise beginnen bei 220 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Das Resort startet ab dem 18. März 2017 in die Saison und öffnet dann nach einer viermonatigen Winterpause wieder seine Tore. Reservierungen werden unter info(at)coquillade.fr angenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.coquillade.fr.



Für die Leitung und das Innendesign zeichnen Carmen und Werner Wunderli verantwortlich. Das Schweizer Direktorenpaar hat sich bereits 1989 im Luberon angesiedelt und dadurch wertvolle Kontakte zu heimischen Handwerkern geknüpft. Ihre Erfahrungen aus ihrer früheren Tätigkeit im Baudesign brachten sie in den Um- und Neubau ein, den sie vorwiegend mit Architekten und Handwerkern aus der Region umsetzten. Zum architektonischen „Wunderli“-Konzept gehören klare Formen, Funktionalität und beste Materialien.





Edle Steinmauern, warme Holzverkleidungen und Beschichtungen mit den Ockerpigmenten von Roussillon gepaart mit Vorhängen aus Leinenkrepp und hochwertigem Mobiliar spiegeln die kulturelle Verbundenheit mit der Provence wider. Viele Gegenstände wie Möbel, Leuchter oder schmiedeeiserne Elemente stammen unmittelbar von regionalen Handwerkskünstlern. Die 63 Zimmer inklusive 42 Suiten, darunter vier Familiensuiten und sieben thematische Spa-Suiten, sind 30 bis 65 Quadratmeter groß und mit modernstem Standard versehen.



Das weitläufige Anwesen ist umgeben von Weinbergen. In dem zum Hotel gehörenden Cave Aureto verarbeitet die junge Oenologin, Aurélie Julien, die Trauben und bietet Degustations-Workshops an. Auf dem Winzerpfad der Coquillade mit drei Routen, lernen Gäste viel Wissenswertes über die Aureto-Weine. Genuss wird an diesem romantischen Ort großgeschrieben. Neben dem hauseigenen Wein verwöhnt das Küchenteam in drei Restaurants: Während das Feinschmecker Restaurant Gourmet die Haute Cuisine zelebriert, locken das Ristorante am Pool mit italienischen Spezialitäten und das Bistrot mit seinem Weingarten mit mediterran geprägten Gerichten und im Sommer mit Grillspezialitäten. Die hochwertigen Zutaten stammen aus dem hauseigenen Gemüsegarten und aus der Region.



Das 1.500 Quadratmeter große Coquillade SPA & Wellness Center widmet sich der Entspannung und dem Wohlbefinden. Neben den großzügigen Einrichtungen wie Hamam, Dampfbad, Sauna, Kneipp-Becken, einer Spa-Lounge und Behandlungsräumen, stehen den Gästen ein beheiztes Hallenbad, zwei Außenpools, ein Fitnessraum und ein privater Spa für zwei Personen zur Verfügung. Sportliche Gäste können im hauseigenen Bike-Shop aktuelle Rennräder und Mountainbikes der Schweizer Fahrradmarke BMC oder Elektroräder ausleihen. Abwechslungsreiche Rad- und Wanderrouten laden ein, die Gegend am Fuße des Luberon und dem Mont Ventoux zu erkunden. Golfer finden in der Umgebung auf verschiedenen Golfplätzen ihr Glück.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Coquillade Village*****

Relais & Châteaux

Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Corinna Wagner/Alisa Augustin

STROMBERGER PR

Haydnstraße 1

D - 80336 München

T +49(0)89/189478-80

F +49(0)89/189478-70

wagner(at)strombergerpr.de

www.strombergerpr.de





Datum: 13.01.2017 - 17:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1444309

Anzahl Zeichen: 4349

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Judith Ebbinghaus

Stadt: München

Telefon: 0049 (0)89 18948/80



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung