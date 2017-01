Detox mit Kneipp

(firmenpresse) - Leichter und gesünder mit Kneipp: Das SCHÜLE'S Gesundheitsresort & Spa in Oberstdorf interpretiert das ganzheitliche Naturheilverfahren zeitgemäß und baut sein Detox-Angebot darauf auf. Neben sanfter Bewegung, reduzierter Ernährung, gesunden Kräutern und mentaler Entspannung unterstützt insbesondere die Heilkraft des Wassers das Entgiften von Körper und Geist. Unterschiedliche Güsse, Wickel, Bäder und Wassertreten regen die Durchblutung und den Stoffwechsel an und fördern das Entgiften. Der hotelinterne Arzt Dr. Franz Laqua berät beim Eingangsgespräch, welche Kneippanwendungen für den Gast geeignet sind. Bei der Ernährung bietet das geschulte Expertenteam des Allgäuer Gesundheitsresorts eine große Vielfalt und Varianten, darunter Saft- oder Suppenfasten, Reduktions- oder Trennkost sowie Heilfasten und stellt einen individuellen Menüplan zusammen. Das wöchentliche Aktivprogramm kombiniert sanfte Bewegungs- und Entspannungsangebote, unter anderem Nordic Walking, Kräuterwanderungen, Tautreten, einen Spaziergang auf dem Barfußparcour, Achtsamkeitstraining, Yoga und Pilates. Das „Detoxing“-Arrangement kostet ab 970 Euro pro Person und beinhaltet fünf Übernachtungen im Einzelzimmer, individuelle Reduktionskost, ärztliches Beratungsgespräch zur Entwicklung eines Gesundheitsplans sowie ein Ernährungsgespräch, zweimal Lymphdrainage, zwei Entspannungsmassagen, ein Heubett, ein Kaiserbad, zweimal sanftes Bewegungs-training wie leichtes Walken und gelenkschonende Wassergymnastik, Leih-Mountainbike für den Aufenthalt, Teilnahme am wöchentlichen Gästeprogramm sowie Nutzung des 2.600 Quadratmeter großen Spa inklusive des Damen vorbehaltenen Ladies‘SPA. Kneippanwendungen werden je nach Umfang berechnet. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.schueles.com.

Das SCHÜLE'S Gesundheitsresort & Spa in Oberstdorf im Allgäu steht für die zeitgemäße Interpretation der Kneipp’schen Lehre, beruhend auf einem ganzheitlichen Ansatz und den fünf Säulen „vital, gesund, aktiv, natur, harmonie“. Eine gesundheitsbewusste Küche, ein großzügiger Spa-Bereich sowie das wöchentliche Aktiv- und Entspannungsprogramm sorgen für mehr Wohlgefühl. Das Haus eignet sich hervorragend für Alleinreisende, die sich auf sich selbst und ihre Gesundheit konzentrieren möchten. 61 der 117 Zimmer und Suiten im Hotel sind Einzelzimmer. In Kombination mit dem Ladies‘SPA fühlen sich Frauen hier besonders wohl. Mit seiner Lage am südlichen Ortsrand der bekannten Berggemeinde Oberstdorf ist das Resort außerdem perfekter Ausgangspunkt, um mit dem Mountainbike, E-Bike oder zu Fuß die idyllische Natur zu erkunden. Im Winter lockt ein abwechslungsreiches Angebot mit Skifahren, Langlaufen und Winterwandern an die frische Luft.

13.01.2017

