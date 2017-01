Hochwertiger Veranstaltungsmix

Gräflicher Landsitz Hardenberg präsentiert Event-Höhepunkte für 2017 -

Tickets und Informationen sind ab sofort erhältlich



Burgturnier

(firmenpresse) - Der Gräfliche Landsitz Hardenberg in Südniedersachsen wartet auch 2017 wieder mit einem ausgewählten Veranstaltungskalender auf. So besuchen Reitsport-Interessierte im Frühling das internationale Hardenberg Burgturnier und Hobbygärtner informieren sich bei Majas Pflanzentagen über die neuesten Trends. Zudem präsentiert die „Hardenberg Klassika – Das Festival im SchlossPark“ Exponate aus den Bereichen Gartenkunst, Wohnkultur und Lebensart. Im Herbst kommen Musikliebhaber in den Genuss der SwingNacht mit Bigband und der Niedersächsischen Musiktage. Kinder treffen bei einer besonderen Halloween-Führung vor der Kulisse der Hardenberg BurgRuine auf den BurgVampir. Tickets und Informationen zu den Veranstaltungen sind telefonisch unter +49(0)5503802635, per E-Mail an tickets(at)der-hardenberg.com oder im Hardenberg KeilerLaden erhältlich. Wer auf dem Gräflichen Landsitz Hardenberg übernachten möchte, bucht ein Doppelzimmer im Relais & Châteaux Hardenberg BurgHotel ab 189 Euro pro Nacht inklusive Frühstück, WLAN, Parkplatz und Nutzung des BurgSpa. Reservierungen sind unter info(at)hardenberg-burghotel.de oder telefonisch unter +49(0)55039810 möglich. Weitere Informationen zum Hotel und den Veranstaltungen finden sich unter www.der-hardenberg.com.



Für Reitsport-Fans

Vom 18. bis zum 21. Mai 2017 ist der Gräfliche Landsitz Hardenberg Austragungsort des Hardenberg Burgturniers. Bereits zum 39. Mal trifft sich die Weltelite der Springreiter und greift am Fuße der historischen Hardenberg BurgRuine nach der Goldenen Peitsche. Der Kampf um die Silberne Peitsche in der "Internationalen Hardenberg Silver Tour" geht in die zweite Runde. Zudem wird mit Live-Musik, Feuerwerk und Fohlenauktion ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie geboten. Tickets kosten je nach Tages- und Uhrzeit zwischen fünf und 49 Euro.



Für Hobbygärtner

Die Hardenberg SchlossGärtnerei und der SchlossPark stellen die ideale Kulisse für Ausstellungen rund um die Gartenkunst dar. So besuchen Gartenfans am 22. und 23. April 2017 Majas Pflanzentage, wo verschiedene Aussteller Neuheiten und Trends präsentieren und Blumen, Stauden und Gartenzubehör verkaufen. Im Schatten der Bäume der SchlossGärtnerei wird in Majas Genuss-Ecke für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Bei Majas Erlebnistouren erkunden die Gäste bei einer Burg- und/oder Brennereiführung die gesamte Vielfalt des Gräflichen Landsitz Hardenberg. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, inklusive Burg- oder Brennereiführung acht Euro und wenn Besucher beide Touren wählen zehn Euro. Bei der „Hardenberg Klassika – Das Festival im SchlossPark“ vom 18. bis zum 21. Mai 2017 bieten zahlreiche Aussteller Exponate aus den Bereichen Gartenkunst, Wohnkultur und Lebensart an. Der SchlossPark lädt dabei zum Flanieren ein und auf dem Marktplatz warten ausgewählte Kulinarik und musikalische Unterhaltung auf die Gäste. Der Aktionszirkel liefert ein buntes, ganztätiges Programm mit Tanz, Ponyreiten und Westernshow sowie Vorführungen zu Mensch und Pferd. Tickets gibt es ab fünf Euro pro Person.





Für Musikliebhaber

Eine der Stationen der Niedersächsischen Musiktage ist am 9. September 2017 das Hardenberg Atrium. Bei der „The Alehouse Session“ werden Klänge aus den englischen Tavernen des 17. Jahrhunderts gespielt. Hier lassen sich Musikliebhaber von slawischem, englischem und norwegischem Folk begeistern. Der Ticketpreis liegt bei 20 Euro pro Person. Am 24. und 25. November jährt sich zum zehnten Mal die große SwingNacht mit der Big Band Presto. Im Hardenberg Atrium unterhalten swingende und groovige Rhythmen, gefühlvolle Soli und charmanter Gesang der Big Band den Zuschauer. Ein Ticket ist ab zwölf Euro erhältlich.



Für Kinder

Am 31. Oktober 2017 unternehmen Familien eine besondere Halloween-Führung und sind zu Besuch beim BurgVampir. Der Sage nach erschreckt seit vielen hundert Jahren eine Vampirdame in der „SpukRuine Hardenberg“ ihre Ahnen. Zum ersten Mal wird sie nun das BurgTor öffnen. Mit Taschenlampen ausgerüstet erkunden kleine und große Besucher jeden Winkel der SpukRuine. Der Vampir mit der schaurigsten Verkleidung wird prämiert. Tickets für Kinder kosten vier Euro, Erwachsene zahlen sechs Euro.



Bildnachweis: Hardenberg Burgturnier © Sportfotos Lafrentz









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über den Gräflichen Landsitz Hardenberg und das Hardenberg BurgHotel

Unter dem Namen Gräflicher Landsitz Hardenberg vereinen sich in und um den SchlossPark das elegante Relais & Châteaux Hardenberg BurgHotel mit dem Restaurant Novalis, die KeilerSchänke, die Kornbrennerei, die über 1.000 Jahre alte BurgRuine und zwei der schönsten Golfplätze Norddeutschlands zu einer eigenen touristischen Destination. Elegant und gemütlich präsentiert sich das Fünf-Sterne-Domizil Hardenberg BurgHotel. Hinter den geschichtsträchtigen Mauern verbergen sich 38 Zimmer und vier Suiten mit ganz persönlicher Note sowie ein kleines, feines Spa in der benachbarten historischen Mühle. Seit 1999 gehört es der renommierten Vereinigung Relais & Châteaux an, die über 540 einzigartige und unabhängige Hotels und Restaurants in mehr als 60 Ländern vereint.



Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Corinna Wagner/Kristina Lang

STROMBERGER PR

Haydnstraße 1

D - 80336 München

T +49(0)89/189478-80

F +49(0)89/189478-70

wagner(at)strombergerpr.de

Datum: 13.01.2017 - 17:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1444311

Anzahl Zeichen: 4506

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Judith Ebbinghaus

Stadt: München

Telefon: 0049 (0)89 18948/80



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung