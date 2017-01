Drunken Swallows: To be continued-Tour 2017

Drunken Swallows auf Deutschlandtournee in 2017

(firmenpresse) - Drunken Swallows to be continued Tour 2017

"Die Flügel ausgebreitet, kopfüber ins Glück!"

Nachdem im Februar 2016 das Album "Im Sturzflug durch die Republik" erschien, sich im gesamten Land, selbst über die Grenzen hinaus gut verkaufte, begaben sich die vier Schwalben als Support-Band auf große Tour. Neun große Hallen und Clubs, in den großen Städten des Landes wurden standesgemäß abgerissen und die Punkrocker hinterließen einen bleibenden Eindruck bei vielen ihrer Zuschauer. Der nächste Schritt steht fest- die erste eigene Tour!

Die "to be continued Tour" startet am 1. März in Berlin im Punkrock-Kultladen ,,Blackland", welcher Pankow mit einem breiten Repertoire an Metal- und Rockmusik regelmäßig zum brodeln bringt. Direkt am nächsten Tag geht es für die holsteinische Kultband weiter, zurück in vertraute Gefilde, in Richtung Norden, in die Stadt der Musiker: Hamburg. Die Pooca Bar befindet sich direkt auf dem Hamburger Berg, im Herzen von St.Pauli, wo schon bekannte Bands wie Schmutzki oder Slime ihre Klassiker zum Besten gegeben haben. Der dritte Halt der Tour ist die Garage Deluxe in München. Sie ist DER Rock-, Metal- und Blues-Club in München und bietet den Musikliebhabern aus München und der ganzen Welt seit über 18 Jahren die besten Bands.

Zwischen Hannover und Bielefeld liegt das beschauliche Hameln. Seit nunmehr 22 Jahren gibt es dort die Kneipe ,,Mad Music Club" für verrückte Leute in Hameln. Von ihren Fans geliebt, von den anderen gehasst, besteht dieser Club über all die Jahre gegen jeden Trend. Die perfekte Landebahn also.

Am fünften Tag der ,,to be continued" Tour geht es weiter nach Krefeld. Der etablierte Club ,,Jazzkeller" bietet Partys und Konzerte der Genres Jazz, Funk, Rock und Ska sowie Kabarett und Comedy. Die Drunken Swallows werden selbstverständlich dafür sorgen, dass auch der Punkrock einen festen Platz im Repertoire der Kneipe bekommt.

In Hannover spielen die Schwalben auf der wohl kleinsten Rockbühne in ganz Deutschland. Das ,,Rocker" ist der regelmäßige Treffpunkt für Rockliebhaber, die ihr Feierabendbier dort genießen. Das Feierabendbier in Punkrockmanier ist am 08.03.2017 also gesichert.

Am 09.03.2017 machen die Jungs einen Stop in Weiden in der Oberpfalz. Das Cafe Paraplui ist klein, gemütlich, jedoch bekannt für Konzerte vieler Genres. Eine Ecke des Landes, indem die Swallows noch nicht waren und auch dieser Ort wird im Sturzflug angeflogen.

Von Weiden geht´s rüber nach Chemnitz. In Larry´s Irish Pub wird gerockt und so bekommen die Fans aus dem Osten der Republik die Nordlichter auch wieder zu Gesicht- Pflichtprogramm!

Der letzte Halt der Tour ist im Rider"s Cafe in Lübeck, dem wohl größten Konzertclub in ganz Ostholstein, welcher nur wenige Kilometer vom Proberaum der Jungs entfernt ist und den sie selbst ihr Wohnzimmer nennen. Das Tourfinale steigt zu hause, mit der Familie und den Freunden.

Neun Konzerte, bei denen immer hundert Prozent gegeben werden. Wer die Drunken Swallows kennt weiß, dass ihre Live-acts unterhaltsam, lustig und energiegeladen sind und die gute Laune, die ihre Musik verbreitet, nur schwer aus den Köpfen zu kriegen ist.

Infos zur ,,to be continued" Tour und zur Band gibt es auf www.drunkenswallows.de, sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.





