EANS-Adhoc: WIENWERT Holding AG / Deutliche Verschlechterung der

Eigenkapitalsituation per 31.12.2016 aufgrund eines höheren Abwertungsbedarfs

des Immobilien-Altbestands erwartet

Eigenkapitalsituation 13.01.2017



Der Vorstand der WIENWERT Holding AG (vormals: WIENWERT AG) (die

"Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft von

einer deutlichen Verschlechterung der Eigenkapitalsituation der

WIENWERT Holding AG per 31.12.2016 ausgeht. Per 31.12.2015 wies die

WIENWERT Holding AG ein negatives Eigenkapital in Höhe von EUR

9.845.914,06 aus. Nunmehr geht der Vorstand davon aus, dass die

Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ein negatives Eigenkapital

in einer Bandbreite zwischen EUR 20 und EUR 22 Millionen aufweisen

wird.



Die WIENWERT Holding AG setzte nach dem Bilanzstichtag 31.12.2015

Maßnahmen um die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft zu

verbessern. Dazu zählen insb Veräußerungen von Portfolioimmobilien

der Gesellschaft im Bereich Altbau. Im Laufe der zweiten Hälfte der

Arbeitswoche 9.1.2017 bis 13.1.2017 und insbesondere am heutigen Tag

(13.1.2017) nahm der Vorstand der Gesellschaft Kaufanbote für

substantielle Teile des Altbau-Immobilienportfolios an, welche zu

einer Erhöhung des Cashbestands der Gesellschaft führen werden. Vor

dem Hintergrund der Veräußerungen werden weitere Abwertungen des

Immobilienportfolios in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

vorzunehmen sein, welche zu einem erwarteten Ausweis eines negativen

Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 20 und EUR 22

Millionen führen werden.



Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am



Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen:



AT0000A1P0K5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)

AT0000A1LJK5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)



Emittent: WIENWERT Holding AG, Getreidemarkt 10, 1010 Wien



Rückfragehinweis:

Ronald Schranz, Brunswick Austria & CEE GmbH

T: 01 907 65 10

M: 0664 884 313 33

E: rschranz(at)brunswickgroup.com



Emittent: WIENWERT AG

Getreidemarkt 10

A-1010 Wien

Telefon: 01 332 0707

FAX: 01 332 0708

Email: sg(at)wienwert.at

WWW: www.wienwert.at

