Wie im bald erscheinenden Sci-fi-Film "Valerian - Die Stadt der

tausend Planeten" von Luc Besson zu sehen



Gestern Abend enthüllte der Titelstar des 2017 erscheinenden Films

VALERIAN - DIE STADT DER TAUSEND PLANETEN einen Nachbau des

wichtigsten Verfolgungsraumschiffs, das im Film zu sehen ist. Das

Einsitzermodell SKYJET feierte sein Debüt im Rahmen einer immersiven

Lexus-Veranstaltung in Miami, auf der die neusten Produkte und

Lifestyle-Aktivitäten der Marke präsentiert wurden.



Der SKYJET wurde vom Valerian-Team mit dem Ziel entwickelt, ein

Raumschiff darzustellen, das in der Realität verwurzelt ist, das

dabei jedoch zur Valerian-Welt passt, die 700 Jahre in der Zukunft

existiert. Die Kreativmitarbeiter der Films haben mit den Designern

von Lexus zusammengearbeitet, um zeitgemäße Designelemente durch die

Adaption heutiger Kultmodelle zu integrieren, um den endgültigen

SKYJET zu entwickeln.



Das endgültige Design integriert eine adaptierte Interpretation

des für Lexus typischen Kühlergrills und ein ähnliches

Scheinwerferdesign wie das des mit Spannung erwarteten 2018 Lexus LC

Coupé, und wird durch eine sportliche und aerodynamische Form

definiert. Darüber hinaus ließ sich das Valerian-Kreativteam bei der

Gestaltung des Interieurs des Konzeptmodells von den neusten

Entwicklungen der Marke im Bereich künstliche Intelligenz und

hochentwickelte HMI-Technologien inspirieren. Die Handlung wird zudem



eine imaginäre Energiekapsel der Zukunft enthalten, die von der

Arbeit von Lexus an innovativen Wasserstoffbrennstoffzellen

inspiriert wurde. Erste Bilder des Fahrzeugs wurden im November

präsentiert, und zwar am gleichen Tag als der Teaser-Trailer für den

Film erstmals gezeigt wurde.



Dane DeHaan kommentierte die Enthüllung mit den Worten: "Ich

wollte schon immer mit Luc Besson zusammenarbeiten, da er sich auf

wirklich jedes Detail in seinen Filmen konzentriert, um die

Geschichte auf möglichst fantasievollste Art zum Leben zu erwecken.

Die Zusammenarbeit mit Lexus am SKYJET ist ein hervorragendes

Beispiel dafür, und Valerians epische Verfolgungsszenen mit dem

Skyjet gehören zu den atemberaubendsten Momenten des Films.



Die Enthüllung des Nachbaus wurde mit einer dramatischen Lichtshow

choreographiert, bevor DeHaan die Bühne betrat, um über die

Dreharbeiten mit dem SKYJET und die Arbeit am Set mit Co-Star Cara

Delevingne und Regisseur Luc Besson zu sprechen.



Zu dieser Partnerschaft sagte Spiros Fotinos, Head of Global Brand

Marketing bei Lexus, weiter: "Als Luc erstmals mit uns über seine

Vision für Valerian sprach, war es klar, dass er unsere Ambition

teilte, über das Alltägliche hinauszugehen und ein außergewöhnliches

Erlebnis zu kreieren. Es war eine spannende Herausforderung, das

Design und die Technologien für den SKYJET aus der Lexus-Perspektive

zu entwickeln. Nicht nur ist unsere Marke Teil einer fantastischen

Geschichte, wir hatten auch Spaß daran, den Gesichtsausdruck unser

Designer und Ingenieure zu sehen, als wir ihnen mitteilten, dass sie

an einem Raumschiff arbeiten werden!"



Lexus wird in den nächsten sieben Monaten eine Reihe

faszinierender Erlebnisse liefern, die Filmfans auf der ganzen Welt

im Vorfeld des Kinostarts des Films im Juli 2017 näher an die

Valerian-Action heranbringen sollen.



Erfahren Sie mehr über VALERIAN - DIE STADT DER TAUSEND PLANETEN

auf:



Facebook: https://www.facebook.com/ValerianMovie



Twitter: https://twitter.com/ValerianMovie



Instagram: https://instagram.com/valerianmovie/



#ValerianSKYJET #LexusLens



Facebook: https://www.facebook.com/LexusInternational



Twitter: https://twitter.com/LexusInt



Instagram: https://www.instagram.com/beyondbylexus/



http://www.lexus-int.com



ÜBER VALERIAN



Das in der klassischen Comicromanserie Valérian et Laureline

verwurzelte Quellenmaterial wurde vom visionären Autor und Regisseur

Luc Besson in eine zeitgemäße, einzigartige und epische

Science-Fiction-Saga verwandelt.



Valerian (Dane DeHaan) und Laureline (Cara Delevingne) sind

Spezialagenten für die Regierung der Menschenterritorien, die

beauftragt wurden, in den Weiten des Universums für Ordnung zu

sorgen. Auf Befehl ihres Kommandeurs (Clive Owen) begeben sich

Valerian und Laureline auf eine Mission in der atemberaubenden

intergalaktischen Stadt Alpha, eine unaufhörlich wachsende Metropole

mit Tausenden von verschiedenen Spezies aus allen Winkeln des

Universums. Die 17 Millionen Einwohner von Alpha haben sich mit der

Zeit angenähert und ihre Talente, Technologien und Ressourcen für den

gemeinsamen Nutzen aller vereint. Leider verfolgen nicht alle auf

Alpha dieses Ziel; es sind unsichtbare Kräfte am Werk, die unsere Art

in große Gefahr bringen.



ÜBER LEXUS



Seit seiner US-Markteinführung im Jahr 1989 hat sich Lexus

weltweit einen ausgezeichneten Ruf für hochwertige Produkte und

erstklassigen Kundendienst erarbeitet. Lexus, bekannt für die

hervorragende Zuverlässigkeit seiner Fahrzeuge, ist der Marktführer

bei Luxus-Hybridfahrzeugen und bietet Hybridautos an, die innovative

Technologien und Luxus verbinden. Lexus ist mittlerweile in mehr als

90 Märkten weltweit vertreten. Die Entwicklung von Lexus spiegelt

sich nicht nur in den fortschrittlichen Designs seiner neusten

Fahrzeuge wider, sondern auch in der Mission der Marke, die nächste

Generation von Luxusverbrauchern mit Bewusstsein, Produkten und

Dienstleistungen zu begeistern, die visionär, originär und

faszinierend sind. http://www.lexus-int.com







