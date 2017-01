Märkische Oderzeitung: Ruppiner Anzeiger und die Märkische Oderzeitung berichten in ihrer morgigen Ausgabe (Sonnabend) von Tiefflügen der Bundeswehr

der Ruppiner Anzeiger und die Märkische Oderzeitung berichten in

ihrer morgigen Ausgabe (Sonnabend) von Tiefflügen der Bundeswehr über

den ehemaligen Truppenübungsplatz Kyritz-Ruppiner Heide (Bombodrom).



Kyritz. Obwohl die Bundeswehr nach einem jahrelangen Rechtsstreit

auf den Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide verzichtet

hat, finden dort wieder Tiefflüge statt. Das berichten der Ruppiner

Anzeiger und die Märkische Oderzeitung in ihren morgigen Ausgaben.

Die Zahl der Einsätze stieg im vorigen Jahr zwischen Januar und

September auf 831 Überflüge an. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres

waren es 521. Die Zahlen stammen von einer Anfrage der

Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann (Die Linke) an das

Bundesverteidigungsministerium. Rechtlich gestattet sind die

Überflüge durch die Einrichtung einer Sonderflugzone. Tackmann sprach

von einer rechtlichen Grauzone. Inzwischen gibt es Proteste von

Anwohnern wegen der Lärmbelastung.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Märkische Oderzeitung

