Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Großprojekte - wenn die Kosten laufen lernen

Endlich mal ein Großprojekt verwirklicht: In dieser Woche wurde

die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Viel später als

beabsichtigt. Viel teurer als geplant. In ein paar Jahren wird nur

noch die Freude überwiegen, dass eine Stadt in Deutschland sich ein

solch herausragendes Projekt leisten kann.



Bei anderen Projekten muss man sich die Frage stellen, ob es

irgendwann überhaupt einen Fertigstellungstermin geben wird. Das

schönste Beispiel ist der geplante neue Berliner Großflughafen,

dessen Eröffnung bereits so oft verschoben wurde, dass man nicht mehr

in Erinnerung hat, wie oft schon und wie oft noch.



Deutsche Auftraggeber tun sich schwer mit Großprojekten. Nicht nur

unterschätzen sie Bau- und Einrichtungszeiten. Auch die Kosten laufen

so gut wie immer davon. Bauprojekte, Arbeiten zur Infrastruktur oder

auch Einrichtungen, um Energie zu erzeugen, werden in Deutschland im

Schnitt 73 Prozent teurer als geplant. Unfassbar. Wer erinnert sich

beispielsweise noch an die Maut für Lastkraftwagen, die elektronisch

an Autobahnen erfasst wird? Das System funktioniert bereits seit

einigen Jahren. Aber es hat unvorstellbare 6,9 Milliarden Euro mehr

gekostet als vorgesehen.



Was sind die Gründe dafür? Insbesondere bei Behörden, ob in Bund,

Ländern oder in Kommunen, herrschen oft zu wenig Kenntnisse von

tatsächlichen Erfordernissen in den Ausschreibungen, so dass diese

von Preisen ausgehen, die außerhalb der Amtsstuben im Leben nicht zu

verwirklichen sind. Risiken werden systematisch unterschätzt.

Vorteile werden maßlos überschätzt. Unerfahrene Planer wagen sich an

Projekte, mit denen Neuland betreten wird. Bei herkömmlichen

Aufträgen ist häufig die Kostenkontrolle unzureichend. Hier fehlt es

an Anreizen für die Planer, die ursprünglich freigegebenen Ausgaben

auch einzuhalten.





Eine andere Methode wäre, die Finger von Projekten zu lassen, die

noch nie getestet wurden. Dann gäbe es aber keine Elbphilharmonie.

Und Deutschland wäre um eine wirkliche Errungenschaft ärmer.







