Alles nochmal auf Anfang...mit www.ticks.me

"Social Network" Plattformen gibt es mittlerweile viele, jedoch lauern immer wieder dieselben Gefahren. Ticks.me soll anders werden und Mobbing, wie auch Aggressionen sofort ausschließen.

Betonung liegt auf freundlich...

(firmenpresse) - Jeder kennt das größte Social Network der Welt und fast jeder hat sich dort auch schon mal angemeldet. Es ist entspannend abends nach der Arbeit dort Freunde zu treffen und auch vom Sofa aus soziale Kontakte zu pflegen.



Auch Firmen haben längst erkannt, dass diese Plattform als Werbemedium unumgänglich ist, weswegen es fast keine größere Firma mehr gibt, die sich dort nicht "liken" lässt. Alles könnte so schön sein, wenn es nicht auch eine dunkle Kehrseite gäbe...



Mobbing, Aggressionen, Drohungen...auch das ist Alltag auf Social Network Plattformen. Zudem gibt ganze Sondereinsatzkommandos, die täglich Gesprächsverläufe herausfiltern, um z. B. friedliche Tuningtreffen in eine Art Kriegsschauplatz gegen "Dezibelsünder (laute Auspuffanlagen) umzuwandeln. Auch Firmenchefs, die das Privatleben Ihrer Mitarbeiter ausspionieren sind dort anzutreffen. Mitarbeiter eines großen Autoherstellers verloren fast ihren Job, weil Sie eine negative Bezeichnung ihres Vorstandes mit einem "Like" bestätigten.



Viele sind sich nicht im geringsten bewusst, welche Informationen sie der Öffentlichkeit preisgeben. Stolz sagt man sich "ich habe nichts zu verbergen", jedoch gibt es Dinge, die Dritte einfach nichts angehen. Ein gesund denkender Mensch kommt gar nicht auf so kranke Gedanken, wie sich "harmlose" Informationen missbrauchen lassen...



Daher soll Ticks.me von Beginn an anders werden. Wer sich nicht benehmen kann, fliegt ohne lange Ankündigung raus. Kollektive Beschimpfungen, die in der Vergangenheit junge Menschen bis in den Selbstmord trieben, werden bereits im Keim erstickt. Auch wird es keine Diskussionen geben, wenn rufschädigende Inhalte gelöscht werden sollen. Das Motto lautet: "friendly people conneted" und genau das will man erreichen. Wer sich unbedingt gegenseitig beschimpfen will, kann das ausserhalb der Plattform. Auch wird der Einblick auf die hinterlegten Daten nur als angemeldeter User möglich sein. Das Hochladen von Medien ist auf Bilder beschränkt, da rassistische und Rechte verletzende Inhalte meist per Video gepostet werden. Zur Not kann man aber auch einen Link zu einem Video setzen.





Ziel ist es ausdrücklich nicht das größte Social Network zu kopieren, sondern Leuten eine Plattform zu bieten, die wirklich an einem lustigen und friedlichen Miteinander Interesse haben. Der Austausch kann rund um die Uhr stattfinden, jedoch mit einer sehr geringen Toleranzgrenze bzgl. Stress.



Wen das anspricht, der darf sich herzlich eingeladen fühlen. www.ticks.me













