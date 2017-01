Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg/Samstag)zu Umweltpolitik/Nitrat

(ots) - Wasser ist Leben. Es ist das wichtigste Gut,

das wir für nachfolgende Generationen bewahren. Dafür müssen alle

gemeinsam an einem Strang ziehen. Befindlichkeiten und

Besitzstandswahrungen sollten bei so einem wichtigen Thema in den

Hintergrund treten, ja noch mehr, sie sollten eigentlich keine Rolle

spielen. Es geht darum, unsere wichtigste Ressource zu erhalten. Es

ist ein gesellschaftliches Problem, zu dem jeder seinen Beitrag

geleistet hat. Manche bewusst, andere unbewusst. Wir essen viel und

oft Fleisch, wir freuen uns, wenn die Milchpreise im Discounter

sinken. Damit fördern wir die Massentierhaltung. Aber was sich für

uns rechnet, muss sich schließlich auch für den Bauern rechnen. Die

Landwirte fühlen sich zurecht für etwas an den Pranger gestellt, das

sie nicht alleine zu verantworten haben. Dennoch ist die Novellierung

der Düngeverordnung alternativlos. Der Mist ist nun einmal da und er

muss möglichst umweltschonend verwertet werden. Dass die angestrebten

schärferen Gesetze zu Unstimmigkeiten zwischen Umweltministerium und

Landwirtschaftsministerium geführt haben, dass in Verbänden endlose

Debatten über Hoftorbilanzen und Sperrzeitfristen geführt werden,

zeigt, dass es leider doch wieder sehr viel mehr um Befindlichkeiten

als um dringend notwendige Lösungen geht. Manche Fehler aus der

Vergangenheit kommen uns jetzt teuer zu stehen. Aber ohne sauberes

Wasser werden wir bald noch ganz andere Probleme haben.







