Schwäbische Zeitung: Vorsicht beim Solarausbau - Leitartikel zu Solarenergie

(ots) - Wenige politische Projekte stoßen in

Baden-Württemberg auf so viel Widerstand wie neue Windräder.

Bürgerinitiativen wehren sich allerorten.



Die Frage nach dem ausreichenden Abstand zwischen Windmühlen und

Wohnhäusern sorgt auch in der grün-schwarzen Koalition immer wieder

für Zwist. Die Debatte mag an vielen Stellen hysterisch und abseits

der Fakten geführt werden. Dennoch ist die Furcht vor einer

verspargelten Landschaft zum Teil durchaus auch berechtigt.



Nun will die Landesregierung aus Grünen und CDU zwei Drittel der

landwirtschaftlichen Nutzfläche für große Solaranlagen freigeben.

Dabei muss sie sich gut überlegen, wie sie einer ähnlichen

Protesthaltung wie beim Windkraft-Ausbau begegnen will. Denn niemand

kann wollen, dass künftig glitzernde Solarpanels statt grüner Weiden

das Landschaftsbild entscheidend prägen. Deswegen ist es zum einen

sinnvoll, die Flächen für Photovoltaik auf höchstens 200 Hektar pro

Jahr zu begrenzen: Das ist bei einer gesamten landwirtschaftlichen

Fläche von 1,5 Millionen Hektar ein Bruchteil.



Zum anderen ergeben die Forderungen Sinn, ergänzende Richtlinien

zu verabschieden. Diese müssen zum Beispiel sicherstellen, dass unter

Solarpanels tatsächlich artenreiche Wiesen entstehen. Ebenso sinnvoll

ist es klarzustellen, dass wichtige Flächen zur

Lebensmittelproduktion oder Filetstücke des Naturschutzes erhalten

bleiben.



Selbstverständlich gilt: Klimaschutz muss sein. Deshalb führt am

Ausbau erneuerbarer Energien kein Weg vorbei. Doch die Skepsis an

vermeintlich unausweichlichen politischen Wegen wächst. Wer sinnvolle

Lösungen verfolgt, muss diese besser denn je erklären und auch bereit

sein, berechtigte Gegenargumente Ernst zu nehmen. Das gilt in der

Flüchtlingsfrage genauso wie beim schwierigen Spannungsfeld zwischen

Klima- und Naturschutz.





Die Akzeptanz der Photovoltaik war bisher groß. Damit das so

bleibt, gilt es, Fehler wie beim politischen Durchdrücken von

Windrädern zu vermeiden.







