Marcel Rönicke – systemtherapeutische Beratung & Management

(firmenpresse) - Ich bin Ihr Ansprechpartner, wenn es um systemtherapeutische Beratung und Management geht. Ich biete dazu auch Schulungen in Unternehmen an. Ziel ist die Optimierung der Produktivität und der Kommunikation. Auch bei psychologischen Beratungen bin ich Ihr Ansprechpartner. Mein Buch, welches sich kritisch mit dem System der Krankenkassen beschäftigt, ist aktuell in Arbeit. Zudem öffnet zum 01.01.2017 die MR Pflege GbR, welche sich mit der ganzheitlichen ambulanten Gesundheits- und Krankenpflege beschäftigt.



Bleibtreustraße 3

10623 Berlin



Vertreten durch: Tobias Litinski & Marcel Rönicke



Kontakt: Telefon: 0174/ 94 162 67

E-Mail: mr-Pflege-berlin(at)web.de

www.marcel-roenicke.yourweb24.eu





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.marcel-roenicke.yourweb24.eu/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Marcel Rönicke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 20:37

Sprache: Deutsch

News-ID 1444342

Anzahl Zeichen: 756

Kontakt-Informationen:

Firma: Marcel Rönicke

Ansprechpartner: Marcel Rönicke

Stadt: Berlin

Telefon: 01749416267



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung