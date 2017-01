Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Silvestern in Köln

(ots) - Als Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) im

vergangenen Jahr den Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers nach

der Silvesternacht 2015 in die Wüste schickte, war das ein

Bauernopfer. Denn Albers hatte vor der Silvesternacht Verstärkung

angefordert, die ihm die Landesbehörde aber nicht in gewünschter

Stärke gewährte. Jetzt hätte der Minister tatsächlich Grund

durchzugreifen, und zwar gegen den neuen Kölner Polizeipräsidenten

Jürgen Mathies. Er hat nach dem Jahreswechsel mehrfach behauptet,

dass Silvester 2016 erneut mehrere hundert Nordafrikaner nach Köln

gekommen seien. Niemand hat an seinen Worten gezweifelt, auch diese

Zeitung nicht. Seit Freitag steht fest: Es ist zwar möglich, dass zu

Silvester 2016 mehrere hundert Nordafrikaner in Köln waren. Aber: Das

kann bis zum heutigen Tage niemand mit Sicherheit behaupten. Selbst

die Kölner Polizei räumt ein, nur 30 Männer als Nordafrikaner

identifiziert zu haben. Dass Kölns Polizei vor dem Hintergrund der

Silvesternacht 2015 erneut ungeprüfte Meldungen herausgab, ist nicht

zu entschuldigen.







