BERLINER MORGENPOST: Brandrede ins Herz der SPD / Leitartikel von Jochim Stoltenberg

(ots) - Wieder nix. Mit seiner ersten rot-rot-grünen

Regierungserklärung wollte der Regierende Bürgermeister Michael

Müller endlich durchstarten. Aber Müller wurde ausgebremst. Von der

eigenen Partei. Ein Eklat, der seinesgleichen sucht. Nach der Rede

Müllers blies ausgerechnet sein Parteifreund und Chef der größten

Koalitionsfraktion, Raed Saleh, zur Attacke - gegen zentrale Punkte

des Koalitionsvertrages. Saleh vorzuhalten, er sei dem Regierenden

Bürgermeister in den Rücken gefallen, wird der Lage nicht gerecht.

Saleh sorgt sich um die Chancen seiner Partei, wenn sie die

Sicherheitserwartungen der Bürger so wenig ernst nimmt wie im

Koalitionsvertrag beurkundet. Müller muss, will er nicht frühzeitig

als Regierungschef scheitern, die Koalition mit ihren Widersprüchen

zusammenhalten. Ein Balanceakt.



Der ganze Leitartikel unter http://www.morgenpost.de/meinung/artic

le209271587/Eine-Brandrede-in-das-Herz-der-SPD.html







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444349

Anzahl Zeichen: 1260

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung