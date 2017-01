Schwäbische Zeitung: Rückbesinnung auf die Werte - Kommentar zur SPD

(ots) - Nein, sie hat es nicht verdient, dieses Tief.

Die SPD hat in den drei zurückliegenden Jahren vieles, was sie

versprochen hatte in der Großen Koalition, abgearbeitet. Vom

Mindestlohn bis zum Teilzeitanspruch, von der Mietpreisbremse bis zur

Rente mit 63 für langjährige Beschäftigte. Und doch gehen die Erfolge

der Koalition eher mit Angela Merkel nach Hause, während die SPD in

der Gunst der Wähler noch weiter abgesunken ist. In Bayern liegt die

Partei in Umfragen derzeit bei 14 Prozent und erntet dafür sogar das

Mitleid der CSU, was für sie Höchststrafe sein muss. Im Saarland, wo

sie jahrelang mit Oskar Lafontaine regierte, dümpelt sie bei 24

Prozent, im Bund bei 20.



Da braucht es schon viel Durchhaltevermögen, um unbeirrt

weiterzumachen, und viele Ideen, um das Blatt zu wenden. Die SPD

konzentriert sich derzeit ganz auf ihren alten Markenkern: mehr

Gerechtigkeit, mehr soziale Sicherheit. Diesen Kern aber hat sie

einst mit Schröders Agenda 2010 in den Augen vieler Genossen

beschädigt.



Fraktionschef Thomas Oppermann verspricht sich einen

Stimmungsumschwung, wenn die Partei erst einmal Ende des Monats ihren

Kanzlerkandidaten präsentiert hat. Das ist nicht sicher. Aber die SPD

kann dann zumindest ungeniert in den Angriff übergehen - und

Kampfkraft zeigen.







