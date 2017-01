Lausitzer Rundschau: Heute so, morgen so



Die AfD und ihr Verhältnis zu den Medien

(ots) - Das ist schon reichlich absurd. In den Talkshows

bei ARD und ZDF sitzen AfDler wie Frauke Petry, Alexander Gauland und

Beatrix von Storch immer wieder gerne. Gefühlt gehören die Rechten

inzwischen sogar zum festen Inventar bei Illner oder Maischberger.

Ganz so, wie die anderen Vertreter von etablierten Parteien. Da ist

die AfD eben auch nicht anders. Doch, wenn es darum geht, selbst zum

Gegenstand von unabhängiger Berichterstattung zu werden, dann wird

man nervös und sperrt das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Teile

der Presse mal eben aus. Dann hat die liebe Freundschaft ad hoc ein

Ende. Heute so, morgen so. Unter Pressefreiheit versteht man

eindeutig etwas anderes. Das wissen sie bei der AfD freilich, aber

das Provozieren ist der Markenkern der Partei. Genau deswegen werden

ihre Vertreter ja immer wieder eingeladen. Sie sollen Quote bringen.

Nun könnten jedoch ARD und ZDF sagen: Nicht mit uns, dann hat die

Partei auch nichts mehr in unseren Talkrunden zu suchen, wenn wir

ausgeschlossen werden. Doch das wäre erstens billig, zweitens

rechtlich genauso fragwürdig und drittens kontraproduktiv.

Schließlich sieht sich die AfD gerne in der Opferrolle. Also ist

Größe gefragt. Und journalistische Kompetenz. Um die Argumente und

Behauptungen der Partei - wann immer nötig - zu entkräften. Wie das

bei anderen Parteien übrigens auch der Fall sein sollte. Mit ihrem

pressefeindlichen Verhalten steht die AfD jedenfalls ziemlich alleine

auf der politischen Bühne. Mit einer Ausnahme: Die SPD lässt auf

ihrem Parteikonvent, immerhin ein kleiner Parteitag, ebenso keine

Medien zu. Angeblich, um ungestört debattieren zu können. Doch damit

liefert sie den Rechtspopulisten nur einen Vorwand für ihre

Anti-Medien-Kampagnen. Spätestens jetzt sollten die Sozialdemokraten

ihre Haltung überdenken.







