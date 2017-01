Mit ArtNight einen kreativen und unterhaltsamen Abend erleben

ArtNight in Berlin Charlottenburg

(firmenpresse) - Sei am Donnerstag, 26. Januar von 18:30– 20:30 Uhr bei unserer nächsten ArtNight in der Art Stalker Bar dabei. Unsere Künstlerin Kaitlyn macht es vor und Du machst es nach. Gemeinsam malen wir ein modernes Gemälde mit Blumen aus Japan. Musik, Drinks und Snacks & unterhaltsame Künstler schaffen ein interaktives, relaxtes & geselliges Erlebnis – eine ArtNight!



Hole dir jetzt Dein Ticket, denn die Plätze sind begrenzt!



Gut zu wissen:

- Alle Materialien werden von ArtNight gestellt und Dein Kunstwerk kannst Du mit nach Hause nehmen



- Du brauchst keine Vorerfahrung und musst außer guter Laune nichts mitbringen



- Ob zu zweit, zu dritt oder alleine – jeder ist willkommen



- Getränke und Snacks sind zu den herkömmlichen Preisen der Location verfügbar



https://www.artnight.co/



Donnerstag 26. Januar 2017

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 20:30 Uhr

Ticket: : 29,- €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de







http://www.art-stalker.de



ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Kommentare zur Pressemitteilung