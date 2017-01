Die Band SELBER gibt Deutschrock Konzert im ART Stalker

Wer auf handgemachte Musik mit deutschen Texten steht, ist genau richtig am 2. Februar 2017 im ART Stalker.

SELBER live im ART Stalker

(firmenpresse) - SELBER aus Berlin, gegründet vor 10 Jahren unter „Geheimkapelle Selber“, spielt eine eigene Mischung aus kraftvollen,- rhythmischen Songs, verträumte Balladen, sozialkritische Texte,- auch nicht allzu ernst zunehmende Worte, über das Leben selber.

Wer auf handgemachte Musik mit deutschen Texten steht, ist genau richtig.



https://soundcloud.com/selber



https://www.youtube.com/channel/UCBCPeX_b3hPVPS2F97rJbag



https://www.facebook.com/SELBERband



Donnerstag 02. Februar 2017

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.art-stalker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de



PresseKontakt / Agentur:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de



Datum: 13.01.2017 - 22:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1444362

Anzahl Zeichen: 1027

Kontakt-Informationen:

Firma: Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: ART Stalker - Jennifer Spruß

Stadt: Berlin

Telefon: +49(0)30 - 22052960



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung