Blues & Rock Session in Berlin Charlottenburg

Blues & Rock Sessions immer am zweiten Mittwoch im Monat im ART Stalker

Blues & Rock Session

(firmenpresse) - Blues & Rock Sessions immer am zweiten Mittwoch im Monat



Die Eventbar ART Stalker veranstaltet zukünftig einmal im Monat Rock & Blues Sessions. Ab 20 Uhr steht dann Musikern die Bühne zur freien Verfügung. Teilnahme und Eintritt sind frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Kommt einfach vorbei, um gemeinsam mit anderen Musikbegeisterten Spaß zu haben, neue Kontakte zu knüpfen und Euch bei einem Drink wohl zu fühlen.



Geleitet wird die Session dieses Mal von Joe Armstrong. Der vielseitige Glasgower Künstler, Mitglied der mit Preisen ausgezeichneten Folkgruppe Two Dollar Bash und Ex-Bassist der leider schon aufgelösten Berliner Sixties Revival Band Les Decadents ist so etwas wie eine lebendige Musikbox. Zu seinem Repertoire gehören bekannte und weniger bekannte Songs aus allen Bereichen amerikanischer und britischer Popmusik.



Mittwoch 08. Februar 2017

Beginn: 20 Uhr

Teilnahme und Eintritt frei



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.art-stalker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Leseranfragen:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

PresseKontakt / Agentur:

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

Datum: 13.01.2017 - 22:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1444363

Anzahl Zeichen: 1212

Kontakt-Informationen:

Firma: Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

Ansprechpartner: ART Stalker - Jennifer Spruß

Stadt: Berlin

Telefon: +49(0)30 - 22052960



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung