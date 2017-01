Rheinische Post: 2016 blieben mindestens eine Milliarde Euro Fördergelder liegen

(ots) - Im vergangenen Jahr wurden die Fördermittel aus

mehreren Investitionsprogrammen des Bundes nur zu einem Bruchteil

abgerufen. Das geht aus einer Liste des Bundesfinanzministeriums

hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Samstagausgabe) vorliegt. Demnach blieben 2016 von insgesamt 1,8

Milliarden Euro aus unterschiedlichen Töpfen knapp eine Milliarde

Euro übrig. So hatte etwa Infrastrukturminister Alexander Dobrindt

(CSU) für den Ausbau des flächendeckenden Breitbandnetzes in 2016 400

Millionen Euro zur Verfügung, abgeflossen sind davon im Vorjahr aber

nur 3,8 Millionen. Das Landwirtschaftsministerium von Christian

Schmidt (CSU) stellte in dem Zeitraum für präventiven

Hochwasserschutz 100 Millionen Euro zur Verfügung, lediglich knapp 39

Millionen wurden genutzt. Auch auf der SPD-Seite des Kabinetts blieb

Geld übrig. So lagen 2016 33,5 Millionen Euro für das Bundesprogramm

Kita Plus von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) bereit. Knapp

acht Millionen flossen ab. Und von den 150 Millionen Euro des

Bundesumweltministeriums für die sogenannte nationale

Klimaschutzinitiative wurden lediglich 4,2 Millionen Euro abgefragt.

Besonders drastisch ist das Verhältnis jedoch beim Modellvorhaben für

nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende, das

Ressortchefin Barbara Hendricks (SPD) zum 1. Januar 2016 an den Start

brachte. Von den für das vergangene Jahr zur Verfügung stehenden 30

Millionen Euro flossen lediglich 76,70 Euro ab.



Datum: 14.01.2017 - 00:00

