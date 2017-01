Mitteldeutsche Zeitung: Insolventer Fahrrad-Hersteller

Großkunden halten Mifa die Treue

(ots) - Der insolvente Fahrradhersteller Mifa aus

Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) kann offenbar weiter auf seine

Großkunden zählen. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Zu den Großabnehmer

gehört seit Jahren auch die Einzelhandelskette "real,-"/Metro-Group.

"Die Insolvenz hat keine Auswirkungen auf unseren Vertrieb der Räder.

Entsprechend laufen unsere Geschäftsbeziehungen davon unbeeinflusst

weiter", sagte Sprecherin Ilka-Nadine Mielke der MZ. Mifa-Bike hatte

im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 50 000 Fahrräder an die

Einzelhandelskette geliefert. Das entspricht etwa einem Achtel der

Gesamtproduktion in Sangerhausen von 400 000 Rädern.



Kleinere Kunden des Fahrradherstellers wie das

Einzelhandelsunternehmen Globus sehen sich derweil schon nach neuen

Zulieferern um. "Wir bedauern, das Unternehmen Mifa als Partner zu

verlieren und sind bereits auf der Suche nach neuen Lieferanten",

sagte Globus-Sortimentsleiter Joachim Naumann.



Wenige Tage nach Neujahr hatte Mifa einen Insolvenzantrag am

Amtsgericht Halle gestellt. Grund war, dass die Umsätze des

Unternehmens zuletzt offenbar deutlich hinter den Erwartungen

geblieben waren. Zudem sollen Tilgungsraten für Kredite nicht

eingehalten worden sein.







