rbb exklusiv: Ischinger: Europa in Gefahr, weltpolitisch in "Kreisklasse" zu rutschen

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang

Ischinger, fordert von der Europäischen Union eine größere Rolle in

der Weltpolitik.



Zur Zeit sei die EU sicherheits- und außenpolitisch

handlungsunfähig, sagte Ischinger am Samstag im rbb-Inforadio. Er

verwies unter anderem auf den Syrien-Konflikt:



"Wir haben in diesem Jahr erlebt, dass Europa, das doch

hunderttausende Flüchtlinge aufnehmen musste, vollkommen an den

Spielfeldrand gedrängt worden ist, als es um die Frage ging, wer

entscheidet eigentlich über Krieg und Frieden?" Die Europäer

jedenfalls hätten weder "Sitz noch Stimme" bei den Verhandlungen zu

Syrien gehabt.



Als Konsequenz fordert Ischinger Mehrheitsentscheidungen in der

Außen- uns Sicherheitspolitik: "Wenn wir nicht in die Kreisklasse

abgedrängt werden wollen, dann müssen wir zeigen, dass wir handeln

können, und dass wir auch gemeinsam entscheiden können. Dann muss man

mit Mehrheitsentscheidung anfangen in der Außenpolitik und darf nicht

eine Lage weiterlaufen lassen, in der jeder der 28, der ein kleines

Wehwehchen hat, jede Entscheidung in der Außenpolitik mit einem Veto

verhindern kann."



Ischinger sieht die EU - auch mit Blick auf den künftigen

US-Präsidenten Donald Trump - stärker auf sich gestellt. Er trat aber

Befürchtungen entgegen, dass die USA unter Trump ein Bündnis wie die

NATO in Frage stellen könnten. Die Gefahr einer solchen Entwicklung

sehe er "bei unter 10 Prozent".



"Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine rationale amerikanische

Administration .... auf die Idee kommt, so zu handeln, denn nichts

wäre für das weltpolitische Ansehen der USA so desaströs negativ, wie



wenn die USA seit einem halben Jahrhundert bestehende

Bündnisgarantien in Frage stellen würden."







