NOZ: NOZ: Liebeskummer brachte Drehbuchautor Werner zum Schreiben

Osnabrück. Drehbuchautor Jürgen Werner ("Tatort", "Traumschiff",

"Um Himmels Willen") ist durch Liebeskummer zum Schreiben gekommen.

"Meine damalige Freundin verließ mich. An dem Abend hatte ich dann

die Wahl, mich zu betrinken oder ein Märchen zu schreiben," sagte der

53-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Samstag). "Das Märchen war am nächsten Morgen fertig, ich immer noch

nüchtern, es wurde gedruckt, und ich war von da an süchtig danach zu

schreiben."



Dies sei auch schon so gewesen, als er noch keinen Erfolg hatte,

berichtete Werner weiter: "Schreiben war wirklich wie ein Rausch für

mich. Ich bin irgendwann mal in die Bretagne gefahren und kam nach 14

Tagen mit einem 300-Seiten-Roman zurück. Der war grauenvoll,

unendlich schlecht, aber ich habe ihn bis heute aufgehoben."



Mittlerweile bedient der Erfinder des Dortmunder "Tatorts" nicht

nur das ARD-Krimiflaggschiff, sondern auch seichtere Formate wie "Das

Traumschiff". Bei der Arbeit daran gebe es zum Teil deutliche

Unterschiede, sagte Werner: "Beim ,Tatort' lässt man dem Zuschauer

und den Schauspielern mehr Raum, selbst Lücken zu füllen oder den

Gefühlen nachzuspüren. Beim ,Traumschiff' würde ich dem Schauspieler

den Satz ,Du, ich fühle mich heute schlecht' ins Drehbuch schreiben,

im ,Tatort' schreibe ich eine Regieanweisung: Schauspieler A schaut

Schauspieler B an, der spürt, dass der andere sich schlecht fühlt."



Auch für die letzten drei Schimanski-Folgen zeichnete sich Jürgen

Werner verantwortlich - und erlebte den Hauptdarsteller als einen

außergewöhnlichen Künstler: "Es gibt Menschen, die vergrößern einen



Raum, wenn sie ihn betreten, Götz George war so jemand. Er war immer

sehr gut vorbereitet, kannte das ganze Buch, nicht nur seine Rolle.

Er war mir gegenüber immer sehr korrekt, hat jeden mit Respekt

behandelt, und es ging ihm nie um irgendwelche Eitelkeiten, sondern

immer um die Figur. Mit vielleicht einer einzigen Ausnahme: Als er 70

wurde, habe ich den Schimanski vielleicht ein wenig zu gebrechlich

geschrieben, da hat er gesagt: Nee, so nicht. Ich will mich auch mal

wieder kloppen." Das sei der einzige Anflug von "Eitelkeit" gewesen,

den er je bei George erlebt habe.



Am Sonntag, 15. Januar, zeigt das Erste die Kölner "Tatort"-Folge

"Wacht am Rhein" nach einem Drehbuch von Jürgen Werner.







