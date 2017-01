HdWM präsentiert sich mit attraktivem Infostand beim Neujahrsempfang 2017 der Stadt Mannheim

Prof. Dr. Michael Nagy und Dr. Mareike Martini: Bekanntheitsgrad und Wertschätzung der HdWM steigen - Studierende Lena Speicher, Alexandra Mistele, Patrick Drechler und Frederike Miedke packen mit an

(v.li.): Lena Speicher, Dr. Mareike Martini, Patrick Drechsler.

(firmenpresse) - MANNHEIM. Der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim lockt jedes Jahr tausende Besucher ins Congress Centrum Rosengarten am Wasserturm. Zeit mussten sich die Gäste insbesondere für die breite Vielfalt zum Thema Mobilität in Mannheim nehmen, was mehr bedeutet als Karl Drais und Carl Benz. So konnten sich Institutionen, Vereine, Unternehmen und Hochschulen der Quadratestadt dem Publikum präsentieren. Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) nahm bereits zum dritten Mal an der Veranstaltung teil.



Ihren Informationsstand hatte die HdWM an besonders exponierter Lage, direkt am Haupteingang des Kongresszentrums. Dr. Mareike Martini, an der HdWM für Kooperationen und Partnerschaften zuständig, sagt: „Mit zahlreichen Bürgern haben wir Gespräche geführt, auch der Bildungs-Campus Neckarau wurde immer wieder angesprochen und thematisiert. Man spürte, dass die HdWM mittlerweile einen beachtlichen Bekanntheitsgrad in der Region erreicht hat. Unser Einsatz beim Neujahrsempfang hat sich wirklich gelohnt“. Unterstützt wurde Martini bei der Standbetreuung von den Master-Studierenden Lena Speicher, Alexandra Mistele und Patrick Drechsler sowie der Bachelor-Studentin Frederike Miedke. Bemerkenswert sei die allseits wahrnehmbare Wertschätzung der Management-Hochschule durch die Mannheimer Bürger.



Der Präsident der HdWM, Prof. Dr. Michael Nagy, konnte beim Empfang des Oberbürgermeisters der Stadt, Dr. Peter Kurz, gute Gespräche mit Bürgermeistern und anderen Vertretern der Stadt Mannheim führen. Auch Mustafa Baklan, Geschäftsführer der Lebensmittelgesellschaft Kardeşler / BAKTAT und HdWM-Partnerunternehmer der ersten Stunde, machte dem Infostand seine Aufwartung. Baklan ist Ehrensenator der Hochschule und langjähriger Unterstützer zahlreicher Sozial- und Bildungsprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar.



HdWM glänzt mit Internationalität und Interkulturalität



Auf die Frage nach der Internationalität der HdWM angesprochen, antwortet Prof. Nagy: „An der HdWM studieren junge Menschen aus 28 verschiedenen Ländern, der Anteil der nicht muttersprachlich-deutschen Studierenden beträgt rund 30 Prozent. Eine bemerkenswerte Zahl, die kaum eine weitere der 22 staatlich anerkannten Hochschulen und Universitäten in der Metropol-Region erreicht.“ Nagy weist im Weiteren auf den Arbeitsmarktkompass der Zukunft hin, auf den die HdWM ihre sechs Management-Studiengänge entwickelt und ausgerichtet habe.





Mit Sicht auf die zahlreichen Studierenden an der HdWM, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, sei die seit sechs Jahren bestehende Kooperation der HdWM mit dem benachbarten Goethe-Institut von großem Nutzen. Nagy weiter: „Eine Studentin aus Afrika absolviert beispielsweise an der HdWM ihr Studium im englisch-sprachigen Studiengang Management in International Business. Dabei lernt sie am Goethe-Institut parallel zum Studium ganz selbstverständlich die deutsche Sprache. Mit dem Erwerb ihres Bachelor-Abschlusses ist diese Studentin nicht nur top-qualifiziert für den deutschen Arbeitsmarkt, sondern gleichzeitig ein echter Gewinn für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Oder sie wendet ihr Wissen in ihrem Heimatland an - womöglich in einem Mannheimer Unternehmen, das dort eine Niederlassung unterhält“.



IB unterstützt Marketing-Konzept: HdWM im Wettbewerb um die besten Talente vorne mit dabei



Mehrheitsgesellschafter der in privater Trägerschaft befindlichen HdWM ist Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland - mit 14.000 Mitarbeitenden in 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten. Geschäftsführer der HdWM ist Wolfgang Dittmann, der gleichzeitig auch Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB ist. Dittmann: „Die Präsenz der HdWM auf Messen und Ausstellungen unterstützen wir ausdrücklich und sehen diese im Kontext des Wettbewerbes um die besten Talente. Der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim ist in hohem Maße geeignet, die HdWM im Umfeld der überregionalen Hochschullandschaft zu positionieren und einem breiten Publikum zu präsentieren“. Text: Franz Motzko









http://www.hdwm.de



Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) - Mannheim:



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hat im Frühjahr 2011 ihren Studienbetrieb aufgenommen und zählt derzeit über 400 Studierende, Tendenz weiter steigend. 50 Partnerunternehmen unterstützen die Hochschule. Präsident der HdWm ist der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, Hauptgesellschafter der Internationale Bund (IB). Die staatlich anerkannte, private Hochschule bietet sechs attraktive Studiengänge:



1. Management und Unternehmensführung (B.A.) Leiter Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann

2. Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.), bundesweit singulär, Leiterin Prof. Dr. Susanne Steimer

3. Management in International Business (B.A.), englischsprachig, Leiter Prof. Roy J. Jenkins

4. IT Management (B.Sc.), Leiter Prof. Dr. Christoph Sandbrink

5. Psychologie und Management (B.Sc.), Leiterin Prof. Dr. Annette Bornhäuser

6. Business Management (M.A.), berufsbegleitender Master-Studiengang, Leiter Prof. Dr. Michael Nagy



Keine überfüllten Hörsäle: Kurse mit 30 Studierenden



Nagy: „Die Partnerunternehmen der Hochschule übernehmen die Patenschaft für jeweils einige Studierende und fördern so ,ihre‘ Studenten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen qualifizierten Nachwuchs, der gezielt auf ihre Bedürfnisse vorbereitet wird. Wichtige Merkmale sind kleine Klassen von ca. 30 Kursteilnehmern, intensive Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren sowie eine enge Kooperation mit regionalen Unternehmen. Praxisnähe in der Lehre wird durch Einbindung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen gewährleistet“.



Mit diesem Modell bietet die Hochschule gleichzeitig Lösungsansätze für die gravierenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Konzentrierte Praxisphasen der Studierenden in den Partnerunternehmen runden das Bild ab. Die Hochschule besetzt durch dieses neuartige Konzept eine Nischenposition, die sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen zu Gute kommt. Im September 2016 ist bereits der sechste Bachelor-Jahrgang an der HdWM verabschiedet worden.



Internationaler Bund als Mehrheitsgesellschafter



Die HdWM ist in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. Durch seine jahrelange unternehmerisch erfolgreiche Tätigkeit leistet der IB einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Bildungsmarkts. Für den IB sei das Engagement an der HdWM eine sehr gute Ergänzung des vielfältigen Bildungsportfolios mit klarem Focus auf den Bildungsmarkt der Zukunft. Vorstandsvorsitzender des IB ist Thiemo Fojkar, Geschäftsführer der HdWM ist Wolfgang Dittmann, der gleichzeitig auch Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB ist.



Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 25 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu komme, neben der HdWM, die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln, Hamburg und Stuttgart. In allen Bildungseinrichtungen stehe man für Interkulturalität und Integration. Gerade die HdWM sei ein Beispiel dafür, dass Integration auch gelebt werden könne. Bundesweit zählt der IB rund 14.000Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.



Weitere Gesellschafter der HdWM sind die Unternehmensgruppe Kiry, das Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (HVFI) und die Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung mbH (MAFAB). Hinzu kommt das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI), dessen Vorstandsvorsitzender, der deutsch-türkische Vorbild-Unternehmer Mustafa Baklan, der die HdWM von Beginn an begleitet und unterstützt.



Wissenschaftsrat: „Innovatives Hochschulkonzept“



Die Studiengänge sind speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet, um dem Führungs- und Fachkräftemangel – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen - entgegenzuwirken. Wer gab den Anstoß? Mutige Unternehmer und Wissenschaftler haben die Hochschullandschaft analysiert und eine Nische aufgetan, die einen völlig neuen Hochschultyp hervorgebracht hat. Auch das Finanzierungskonzept der unternehmensnahen Hochschule ist zukunftsorientiert und sichert eine win-win-Situation für alle Beteiligten.



Der Wissenschaftsrat bewertet das neuartige Hochschulkonzept als „innovative Mischform zwischen einer klassischen Fachhochschule und einer dualen Hochschule" mit Vorteilen sowohl für Absolventen der HdWM als auch für die Partnerunternehmen. Mit der Hochschule Ludwigshafen, der Universität Mannheim (Service und Marketing GmbH Studium Generale) sowie vier ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.



CHE-Hochschulranking: Als junge Hochschule bereits in der Spitzengruppe



Für die HdWM ergibt das CHE Hochschulranking sehr positive Bewertungen: Bei der Kategorie "Internationalität von Lehre und Studium" erreichen alle drei Bachelor-Studiengänge eine Position in der Spitzengruppe. Bei der "Praxisorientierung" liegt der Studiengang "Beratung und Vertriebsmanagement" in der Spitzengruppe.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Hochschulen. Es richtet sich vor allem an Studienanfänger und Studierende, hat sich aber auch an den Hochschulen als faire, informative und qualifizierte Informationsquelle durchgesetzt. Bei den drei nicht bewerteten Kriterien gab es eine zu geringe Beteiligung bzw. Auswertungsmöglichkeit, so dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. Dies ist ein beachtlicher Erfolg für eine junge Hochschule wie es die HdWM ist.



Business School mit zwei Master-Studiengängen



Mit ihrer Business School bringt die HdWM eine nächste Generation von Studiengängen zur akademischen Weiterbildung an den Start. Dabei kooperiert die Hochschule mit der Stadt Mannheim, dem Jobcenter Mannheim sowie der Internationalen Universität Tunis (UIT). Der Wissenschaftsrat akkreditierte die Studiengänge mit überdurchschnittlichen Bewertungen.



Die Business School bietet zwei berufsbegleitende MBA-Studiengänge: „Nachhaltiges Management / Sustainable Management“ mit den Schwerpunkten General-, Energie-, Arbeitsmarktintegrations- und Kommunales Management sowie „Vertriebsmanagement / Sales Management“. Entwickelt wurden die Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und wissenschaftlichen Instituten. Text: Franz Motzko





Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM), Neckarauer Straße 194-200, 68163 Mannheim, Tel. 0621-490712-0, E-Mail: info(at)hdwm.de, WEB: www.hdwm.de.









Hochschule der Wirtschaft für Management - Mannheim

