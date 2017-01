Fachmesse PUMPS & VALVES Dortmund 2017

Von 29. bis 30. März findet die Fachmesse für Pumpen, Armaturen und industrielle Prozesse in Dortmund statt - DAS Event für Trends im Bereich Industrie und Technik.

billi dichtungstechnik gmbh - Ihr Spezialist für Dichtungstechnik

(firmenpresse) - In wenigen Wochen ist es endlich soweit: Die Fachmesse PUMPS & VALVES wird in Dortmund in der Halle 5 auf dem Messegelände der Westfalenhallen ihren ersten Auftakt feiern. In der Zeit von 29. bis 30. März gibt es dort alle Neuheiten und Trends im Bereich von Pumpen, Armaturen und industriellen Prozessen zu sehen. Die Messe setzt mit vielen Innovationen und Lösungen zum Thema Pumpen- und Ventiltechnik nicht nur neue Impulse sondern bietet ebenso eine perfekte Plattform für Business und Wissenstransfer.



Den Ausstellern auf der PUMPS & VALVES ist ein breites Fachpublikum gesichert, denn die am dortigen Messegelände parallel abgehaltene Messe maintenance Dortmund 2017 erschließt den Ausstellern rund 2.500 zusätzliche Fachbesucher aus den Bereichen Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung in verschiedensten Branchen. Vermutlich wird sich so schnell auf keiner anderen Messe eine solche Besucher- und Ausstellervielfalt finden lassen. Die Messe ist die ideale Plattform, um Geschäfte abzuschließen, sich auszutauschen und zu networken - egal ob in der eigenen Branche oder branchenübergreifend.



Neben der Ausstellung können Fachbesucher ein breit angesetztes Rahmenprogramm und Vorträge im ScienceCenter besuchen. Besonderes Augenmerk legt man gerade auch im Science Center auf die Industrie der Zukunft und Technologien und Trends in der Instandhaltung. Ein Expertenforum schafft zusätzlich die Möglichkeit zum Wissensaustausch sowie zur Diskussion.



Unter den Ausstellern ist ein Unternehmen vertreten, das sich in der eigenen Branche zum Experten entwickelt hat: die billi dichtungstechnik gmbh aus Rain am Lech in Deutschland hat sich seit der Gründung im Jahr 1991 eine langjährige Erfahrung im Bereich von Dichtungen aller Art erworben und punktet mit höchster Qualität und Flexibilität, wenn es um Produkte nach Kundenwunsch geht.



Die Fachbesucher der PUMPS & VALVES können sich über die breite Produktpalette dieses Unternehmens am Messestand bei den kompetenten Ansprechpartner informieren. Für alle anderen Interessierten bieten sich Informationen auf www.billi-seals.de.









Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung und den Handel mit folgenden Dichtungen:



* Gleitringdichtungen

* Stopfbuchspackungen

* gestanzte Flachdichtungen

* PTFE-Dichtungen

* Graphitdichtungen

* Spiraldichtungen





