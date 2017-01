Möbeltrends 2017

Dunkle Möbel, schlichtes Design und Funktionalität stehen auf der Trends-Liste 2017 ganz oben!

(firmenpresse) - Kaum ist das Jahr 2017 ein paar Tage alt, sind die Zeitschriften und Kataloge wieder randvoll mit den neusten Trends in Sachen Bauen, Wohnen und Möbeln. Was auch in diesem Jahr bleibt ist der Trend zur Natürlichkeit: Viel Holz - im Außen sowie im Innen - markiert die Branche weiterhin maßgeblich. Was ebenso bleibt sind die hellen Farben, wobei weiß, beige und hellbraun eine Hauptrolle in allen Wohnbereichen spielen werden. Hell soll es auch weiterhin in den Schlafzimmern und Badezimmern bleiben: Creme- und Pastellfarben geben in diesen Räumen in der kommenden Zeit den Ton an.



Neue Akzente und damit auch Hingucker setzt man nun jedoch mit eher dunklen Möbelstücken. Hier gilt für alle Trendliebhaber: Schlichtes Design steht am Plan! Kein Schnickschnack, dafür aber gerade Linien - das sind die Schlagwörter der Möbelindustrie und Möbeldesigner für 2017. Dunkle Farben sollen Möbeln gekonnt in Szene setzen und von der restlichen, eher hellen Ausstattung und Einrichtung abheben.



In Puncto Funktionalität sind die Möbel des Jahres jedoch alles andere als simpel konstruiert: Vor allem grifflose Möbel spielen heuer eine große Rolle und setzen bestimmte Herausforderungen an den Aufbau selbst, denn mit der Reduktion im Design rückt die Funktionalität eines Möbelstücks in den Vordergrund. Ein Experte, wenn es um solche Herausforderungen geht, ist sicherlich der Beschlägehersteller Blum: TIP-ON BLUMOTION beispielsweise ermöglicht ein angenehmes Öffnen durch Antippen der Möbel-Oberfläche und garantiert sanftes und leises Schließen - komplett mechanisch. Mit dunklen Scharnieren in Onyxschwarz liegt man bei Blum Beschläge voll und ganz im Trend und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten im Wohnbereich. Selbst für das Öffnen von grifflosen, in Möbelstücken integrierten Kühlgeräten hat der Experte für Beschläge eine Lösung parat.



Interessierte, welche die Möbeltrends 2017 gekonnt in ihr Eigenheim integrieren möchten, finden alles rund um die dazu passenden Beschläge auf: www.heimwerkertools.com.









