Innovative Startups aus ganz Europa am 24. Januar 2017 beim Startup Business Speed Dating von EIT Digital in Berlin.

Startup Business Speed Dating bietet leicht und schnell Zugang zu innovativen Lösungen, insbesondere aus den Bereichen der digitalen Infrastruktur und der digitalen Industrie.

(PresseBox) - EIT Digital bringt am Dienstag, dem 24. Januar 2017, eine Auswahl von innovativen Startups aus dem Bereich der Digitalen Technologie aus ganz Europa mit großen deutschen Unternehmen und KMU beim Startup Business Speed Dating in Berlin zusammen.

Das Wissen um die Notwendigkeit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen hat längst alle Wirtschaftszweige erreicht. Insbesondere für die Fertigungs-, Einzelhandels- und Logistikbranche können sich mit innovativen digitalen Lösungen völlig neue Möglichkeiten der Entwicklung, Herstellung und Distribution von Produkten ergeben. Möglichkeiten, die für steigende Kundenzufriedenheit und -bindung sorgen, vor allem aber für eine Steigerung der Produktivität und des Unternehmensgewinns.

EIT Digital ist die Wissens- und Innovationsgemeinschaft des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie und fokussiert sich auf das Unternehmertum. EIT Digital steht an der Spitze der Integration von Bildung, Forschung und Wirtschaft und fördert Europas digitale Transformation mit einem Netzwerk von über 130 Partnern, darunter Unternehmen, Forschungsinstitute, Universitäten, KMU und Startups. Mit seinem Accelerator hilft EIT Digital schnellwachsenden digitalen Technologie-Unternehmen aus ganz Europa, auf internationaler Ebene, Zugang zum Markt und zu Finanzierung zu finden.

Teilnehmen sollten insbesondere Unternehmen und Partner der Fertigungs-, Einzelhandels- und Logistikbranchen. Gründe, sich kostenfrei zum Event anzumelden, sind:

Treffen von 10 innovativen Startups aus ganz Europa, die die Digitalisierung in den Bereichen Infrastruktur und Industrie einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen können

Überblick über die aktuellen Digitalisierungstrends in Europa

Beschleunigung des Innovationsprozesses im eigenen Unternehmen mit neuen Technologien europäischer Startups.

Die Möglichkeit, Ideen auf das eigene Unternehmen zu übertragen ? um es noch profitabler zu machen.



Das Finden neuer Talente. Rekrutierung der Besten für das eigene Unternehmen.

Die Chance, mit europäischen Startups zusammenzuarbeiten, die zuvor von EIT Digital sorgfältig ausgewählt wurden.

Teilnehmer des Events erhalten Zugang zum führenden europäischen Ökosystem in der Informationstechnologie.

Agenda:

13.00 - 14.00: Registrierung und Einladung zum Lunch Buffet für alle Event-Teilnehmer

14.00 - 14.30: Willkommensgruß und Einführung in die Veranstaltung (Outi Toijala and Wolfgang Kniejski, EIT Digital Accelator)

14.30 - 16.30: Pitches von 10 beeindruckenden Europäischen Startups, jeweils 15 Minuten pro Unternehmen

16.30 - 18.00: Zeit für Speed Dates. Gelegenheit für bilaterale Meetings mit den Startups. Mit ausreichend Kaffee zur Stärkung.

18.00 - 20.30: Weiteres Netzwerken bei einem Glas Rotwein und Fingerfood.

Die Teilnahme ist kostenfrei!

Alle Informationen und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung sind zu finden unter

https://2-startup-business-speed-dating-berlin.eventbrite.de



Inline Sales GmbH: Services - MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in München, Frankfurt und Hannover, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013", in 2014 als "BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014" und in 2016 als "BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016" von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 16-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales International Group namhafte Kunden betreut wie British Telecom, BBC, Linde, Motorola, COMPAREX, Samsung, EDS, Reed Elsevier oder Laser 2000. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für die Landesregierung von Bayern und die Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und viele andere.





