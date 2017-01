Der Tagesspiegel: Asselborn fordert schnellere Umverteilung von Flüchtlingen

(ots) - Angesichts der wetterbedingten Notlage vieler

Flüchtlinge hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn eine

schnellere Umverteilung der Migranten aus Griechenland und Italien in

der EU gefordert. "Die Umverteilung ist der Schlüssel, um

weiterzukommen", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).

"Es geht darum, effektive Solidarität zu zeigen", sagte der

Außenminister weiter. Wegen der winterlichen Temperaturen hat sich

vor allem die Lage der Flüchtlinge in Griechenland und im

Nicht-EU-Land Serbien verschlechtert.



Datum: 14.01.2017

