Industrie 4.0 - Steigerung der Produktivität in produzierenden Unternehmen

GlobalReader? Spezialist für die Steigerung der Produktivität in der Produktion erweitert Geschäftstätigkeit in Deutschland.

(PresseBox) - GlobalReader, ein führender Anbieter von Lösungen für die Steigerung der Produktivität in produzierenden Unternehmen, erweitert seine Geschäftstätigkeit in Deutschland. Kickoff ist eine weitere Roadshow in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besucht werden dabei potenzielle Kunden, Partner und Distributoren.

GlobalReader bietet seinen Kunden eine einfache und kosteneffektive Lösung für die Produktionsanalyse und die Erhöhung der Produktivität.

Das Team von GlobalReader hat eine neuartige Lösung zur Steigerung der Produktionseffektivität entwickelt. Unternehmen, die die Dienste von GlobalReader in Anspruch nehmen, können die Produktivität Ihrer Produktion um durchschnittlich 20 bis 40 Prozent erhöhen.

GlobalReader ist ein führender Anbieter im Bereich ?Smart Factory? und bietet auf der Grundlage von modernen IT-Dienstleistungen ein eigene Lösung im Bereich der IoT und Cloud-Technologie. GlobalReader hat eine Lösung aus Software und Hardware entwickelt, die sämtliche Produktionsdaten sammelt und sie per WLAN an Cloud-Server sendet. In der Cloud findet eine Geräteanalyse statt, die in Grafiken veranschaulicht wird. Somit können produzierende Unternehmen schnell und effizient ihre Produktion analysieren und die Produktivität steigern.

Vorteile von GlobalReader:

Investitionsfreie Lösung:

Komplette Ausstattung mit Hardware und Software. Monatliche Subscription. Die einzige Anforderung: Bereitstellung von WLAN und Strom.

Schnelle Inbetriebnahme:

Produktionslinien müssen nicht lange angehalten werden, um mit der Überwachung zu starten. Die Inbetriebnahme nimmt nur 30 Minuten in Anspruch. Das System kann durch den Produktionsbetrieb selbst oder durch Mitarbeiter von Globalreader in Betrieb genommen werden.



Integration weiterer Programme:

Die Fähigkeit, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu beziehen und an unterschiedliche Benutzer auszugeben, macht aus GlobalReader eine flexible Lösung, die auf Kundenvorgaben basiert.

Großunternehmenslösung für mittlere und kleine Betriebe:

Es ist nie kostengünstig gewesen, eine Großunternehmenslösung in kleinen oder mittleren Betrieben anzuwenden. Dies ist Vergangenheit. Kleine und mittlere Betriebe bekommen mit Globalreader eine exzellente Lösung für die Verbesserung ihrer Produktion.

Große Anzahl von Sensoren:

GlobalReader kann Stückzahlen, Temperatur, Spannung, Luftfeuchtigkeit und vieles mehr messen. Globalreader - Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden.

Exzellenter Support

GlobalReader arbeitet mit einem flächendeckenden Support-Team in Deutschland.

Maßgeschneiderte Analysen:

Für jede Branche und jede Produktion stellt GlobalReader eine maßgeschneiderte Lösung zur Verfügung.

Vermeidung von Ausfallzeiten und Erreichung der Unternehmensziele:

Rückmeldung von der und an die Produktion können den Maschinenführer motivieren höhere Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen unter: www.globalreader.eu

