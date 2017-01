Neues Vertriebskonzept für Software über www.1of10.de: Jeder 10. Kauf ist für den Endkunden gratis

Mit einem neuen Vertriebskonzept für Software ist nun der Online-Shop "1of10.de" gestartet. Der Kunde hat hierbei eine 10%ige Chance den vollen Kaufpreis für eine gekaufte Software zurückerstattet zu bekommen.

(firmenpresse) - Das Prinzip: Jede 10. Bestellung eines Artikels mit einer eindeutigen Artikelnummer (bspw. Microsoft Office 365 Personal zum Preis von €69) wird in der Reihenfolge des Bestelleingangs (unabhängig davon, wer den Artikel bestellt) zur Erstattung des Kaufpreises vorgemerkt.



Anders ausgedrückt: Wenn 9 Kunden jeweils ein Office 365 Personal gekauft haben (oder bspw. 1 Kunde 5 Stück und 2 weitere 2 Stück), erhält der 10. Käufer eines Office 365 Personal den vollen Kaufpreis in Höhe von €69 zurückerstattet.



Somit hat der Kunde letztendlich die Wahl, ob er sein Produkt woanders günstiger erwerben möchte oder den Vollpreis für dieses Produkt zahlt, allerdings mit der 10%igen Chance auf komplette Kaufpreisrückerstattung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.1of10.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Medialess Ltd. & Co. KG betreibt den Online-Shop "1of10.de" als Spezialist für digitale Produkte!



Dadurch, dass wir alle Produkte zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) anbieten und uns ausschließlich auf digitale Produkte per Download fokussieren, erlaubt uns dieses Geschäftsmodell eine 100%ige Rabattierung jedes 10. verkauften Artikels derselben Artikelnummer.



Anders ausgedrückt: Der Kunde hat eine 10%ige Chance, den vollen Kaufpreis für seinen Artikel von uns zurückerstattet zu bekommen. Somit hat er die Wahl woanders günstiger einzukaufen oder bei uns die UVP zu bezahlen mit der Aussicht auf komplette Kaufpreisrückerstattung.



Wir vertreiben alle Artikel ausschließlich per Download und ohne Versandkosten, d.h. der Kunde erhält direkt nach seinem Einkauf einen Downloadlink für das von ihm erworbene Produkt und kann sofort darauf zugreifen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Medialess Ltd. & Co. KG

Datum: 14.01.2017 - 19:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1444405

Anzahl Zeichen: 962

Kontakt-Informationen:

Firma: Medialess Ltd. & Co. KG

Ansprechpartner: Antonia Hahnel

Stadt: München

Telefon: 089-21546075



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 14.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 125 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung