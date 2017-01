Fiducia-Freigabe für XPhone Connect

Der IT-Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe, die Fiducia & GAD IT AG, hat die Kommunikations-Lösung XPhone Connect für den Einsatz mit dem agree Bankarbeitsplatz freigegeben. Die Unified Communications-Lösung erfüllt alle sicherheitstechnischen Richtlinien von Fiducia & GAD.

(firmenpresse) - München, 12. Januar 2017. XPhone Connect, die jüngste UC-Lösung des Kommunikations-Spezialisten C4B Com For Business, ist ab sofort für den Einsatz auf dem agree Bankarbeitsplatz freigegeben. Die Fiducia & GAD IT AG, der IT-Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe, prüft im Rahmen seiner Freigabe insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben. XPhone Connect erfüllt demnach alle sicherheitstechnischen Richtlinien, die Fiducia & GAD für den Einsatz von Fremdsoftware vorgeben.



„Gerade im Banken-Umfeld ist eine effiziente Kommunikation praktisch unverzichtbar“, betont Marko Gatzemeier, Marketing Director der C4B Com For Business AG. „Erreichbarkeit, Service und ein guter Dialog mit den Kunden sind heute entscheidende Wettbewerbs-Faktoren.“ XPhone Connect unterstützt Bankmitarbeiter nicht nur mit Computer Telefonie, Anrufer-Identifizierung und Präsenzmanagement. Die UC-Lösung integriert sich auch in IBM Notes, das im Bankenumfeld großflächig eingesetzt wird. Über das Connect-Plugin können Telefonkonferenzen direkt in Notes angelegt und verwaltet werden. Dank des Abgleichs mit dem Notes-Kalender werden zusätzlich Präsenzstatus und Anrufumleitungen automatisch gesetzt bzw. die Voicemail aktiviert.



„Mit einer modernen UC-Lösung lässt sich aber nicht nur die Erreichbarkeit deutlich erhöhen“, erklärt Gatzemeier. Richtig eingesetzt profitiere insbesondere der Kunden-Service: „Wenn das Telefon klingelt sieht der Mitarbeiter so nicht nur direkt, welcher Kunde ihn anruft. Er hat auch direkt alle relevanten Kundendaten zur Hand wie z.B. die Kontonummer oder Informationen zu Depots oder Einlagen.“ Gleichzeitig erleichtert XPhone das Einrichten von Homeoffice-Arbeitsplätzen: Mitarbeiter können über die AnyDevice-Funktion auch mit ihrem heimischen Festnetz-Telefon Gespräche weiterleiten und Konferenzen einrichten oder sich via Gruppen-Chat und Screen-Sharing mit ihrem Team austauschen.



Mit der sicherheitstechnischen Prüfung und Freigabe seitens der Fiducia & GAD IT AG kann XPhone Connect ab sofort auf dem agree Windows 7 Bankarbeitsplatz sowie dem agree FSCI/vCSI Windows Server im Fiducia-Umfeld eingesetzt werden.



www.xphone-connect.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.c4b.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die C4B Com For Business AG ist - mit mehr als einer Million installierter Lizenzen - einer der führenden Hersteller von CTI- und Unified Communications-Software. C4B entwickelt und vermarktet Kommunikationslösungen, die unter dem Markennamen XPhone in Unternehmen aller Größen und Branchen eingesetzt werden. Mit Diensten wie Sprache, Fax, CTI, Presence, Screen-Sharing und Instant Messaging sowie Lösungen für mobile Mitarbeiter verbessert Software von C4B die Interaktion von Unternehmen mit ihren Kunden nachhaltig und sorgt auch unternehmensintern für effiziente Kommunikationsprozesse. Der Vertrieb der Lösungen erfolgt über ein umfassendes Netz qualifizierter Partner, darunter auch namhafte Hersteller wie Unify, Deutsche Telekom und Swisscom.

www.c4b.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

C4B Com For Business AG

Martina Ludewig

Marketing & Communications Manager

Gabriele-Münter-Straße 3-5

D-82110 Germering



Telefon +49 (89) 84 07 98-259

Fax +49 (89) 84 07 98-13259

E-Mail: presse(at)c4b.de

www.c4b.de



Profil Marketing oHG

Arno Lücht

Tel.: 089 - 2424 1693

a.luecht(at)profil-marketing.com



Datum: 15.01.2017 - 04:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1444414

Anzahl Zeichen: 2535

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Arno Lücht

Stadt: München

Telefon: 089 - 2424 1693



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung