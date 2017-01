Schönmackers aktualisiert Smartphone App

MüllALARM mit mehr Features

Verpassen Sie keine Abfuhrtermine mehr! (Bildquelle: Schönmackers)

(firmenpresse) - Schönmackers stellt eine neue Version der MüllALARM App zur Verfügung. Bürger/innen aus dem Kreisen und Gemeinden Düren, Euskirchen, Heinsberg, Kleve, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis-Neuss, Viersen und Wesel profitieren von neuen und zusätzlichen Funktionen. Die neue Version steht ab Januar für die Betriebssysteme Android, IOS und Windows Phone zur Verfügung und ist den jeweiligen App Stores kostenfrei erhältlich.

Mit der Schönmackers MüllALARM App verpassen Bürger/innen auch bei Verschiebungen durch Feiertage keinen Termin mehr.

Zuverlässig erinnert die Anwendung Nutzer an jeden Entsorgungstermin und zwar für bis zu zehn Standorte pro User. Das ist besonders für Hausmeister oder Hausverwaltungen interessant. Die Informationen lassen sich zudem nach den verschiedenen Abfallarten filtern.

Sperrgutanmeldungen sowie Bestellungen von Gelben Säcken/Tonnen sind direkt über die App möglich. Darüberhinaus bietet die Schönmackers-App viele weitere hilfreiche Services an.

Damit haben sie auch jederzeit Zugriff auf praktische Entsorgungstipps aus dem Abfall ABC. Wichtig ist, dass Nutzer der bisherigen Version sich die neue App downloaden. Weitere Informationen finden Bürger/innen auf www.schoenmackers.de





1956 von Josefine und Theo Schönmackers in Kempen am Niederrhein als reines Entsorgungsunternehmen gegründet, hat sich der konzernunabhängige Familienbetrieb zu einem erfahrenen Technologie- und Systemführer der Kreislaufwirtschaft in NRW entwickelt. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen an 20 Standorten innovative Entsorgungs- und Recycling-Angebote für Wirtschaft, Kommunen und Privathaushalte bereit. Mit mehr als 550 modernen Fahrzeugen, maßgeschneiderten Services sowie seinem zukunftssicheren fairPLUS Entsorgungskonzept steht der gelb-grüne Service des umfassend zertifizierten Betriebs dabei bis heute für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft - und trägt unter dem Motto "Heute für morgen sorgen" der Zielsetzung der Firmengründer weiter Rechnung.

