Vor dem WEF 17 in Davos warnt Save the Children: Die Weltgemeinschaft liegtüber 450 Jahre bei der Bekämpfung von extremer Kinderarmut zurück

(ots) - Die weltweit größte unabhängige

Kinderrechtsorganisation Save the Children belegt durch aktuelle

Zahlen, dass die Weltgemeinschaft ihr Versprechen, Kinderarmut zu

beenden, erst in 452 Jahren erreichen wird. Fast eben solange liegt

der Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg zurück. Als

diesjährige Co-Vorsitzende des World Economic Forums wird Helle

Thorning-Schmidt, CEO von Save the Children International, in Davos

dafür eintreten, dass die Bekämpfung von extremer Kinderarmut

voranzutreiben und zwar für jedes einzelne Kind.



2015 haben alle UN-Mitgliedsstaaten sich darauf geeinigt, extreme

Kinderarmut im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele (SDG) bis 2030 zu

beenden. Ausgehend von der momentanen Entwicklung wird dies erst im

Jahr 2482 der Fall sein, also 18 Generationen zu spät.



Das letzte Kind, das aus extremer Armut befreit wird, wird in

Subsahara-Afrika zuhause sein. 2030 werden hochgerechnet noch 167

Millionen Kinder in extremer Armut leben, 90 % davon allein in

Subsahara-Afrika. Diese beunruhigenden Ergebnisse veröffentlicht Save

the Children im Vorfeld des nächste Woche stattfindenden World

Economic Forum, das unter dem Motto "Responsive and Responsible

Leadership" ("Anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung") in

Davos stattfinden wird. Die Notwendigkeit, den Nachhaltigkeitszielen

mehr Priorität einzuräumen - und dazu gehört das Ende der Armut -

wird in einem weiteren Jahr politischer und ökonomischer Unsicherheit

in den Diskussionen in Davos viel Raum einnehmen.



"Mit der derzeitigen Geschwindigkeit wird die Welt extreme Armut

für weitere 18 Generationen nicht erfolgreich in den Griff bekommen",

sagt Helle Thorning-Schmidt, CEO von Save the Children International

und Co-Vorsitzende des diesjährigen World Economic Forums. "Das ist

unverzeihlich, weil es das Versprechen bricht, das Millionen



schutzlosen Kindern gegeben wurde. Verantwortungsvolle Führung lässt

sich nur verwirklichen, wenn wir jedes einzelne Kind erreichen. Wir

können und müssen besser werden. Dazu zählt, dass wir Kindern den

Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen und

Bildungsmaßnahmen gewährleisten und dafür sorgen, dass Regierungen

Steuern sinnvoll einsetzen und damit auch Kinderarmut wirkungsvoll

bekämpfen. Die Weltgemeinschaft hat dazu einen Plan verabschiedet,

jetzt müssen wir diesen auch konsequent umsetzen."



"Kinderarmut ist ein Teufelskreis", bestätigt Susanna Krüger,

Vorstand von Save the Children Deutschland. "Wer arm ist, kann in der

Regel nicht zur Schule gehen, wird leichter krank oder Opfer von

ausbeuterischer Kinderarbeit oder Frühverheiratung. Wenn diese

Benachteiligung von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist

das nicht nur unfair, sondern auch sehr teuer für jede Gesellschaft.

Wenn die Weltgemeinschaft jetzt versagt, untergraben wir die

Fundamente für eine stabile und florierende Welt. In einem Zeitalter

nie da gewesenen Reichtums und Wissens gibt es keine Entschuldigung

dafür, dass auch nur ein einziges Kind in Armut aufwächst."



2013 wurden mehr als eine dreiviertel Milliarde (767 Millionen)

Menschen von der Weltbank als extrem arm bezeichnet, darunter 385

Millionen Kinder - also die Hälfte. Generell sind Kinder

verhältnismäßig häufiger von Armut betroffen: 19,5% aller Kinder sind

extrem arm im Vergleich zu 9,2% der Erwachsenen weltweit.



Arme Kinder sterben mit höherer Wahrscheinlichkeit vor ihrem

fünften Geburtstag und leiden vermehrt an Mangelernährung und

Entwicklungsverzögerungen. Sie gehen seltener zur Schule, werden zu

gesundheitsschädigender Arbeit und zu Frühehen gezwungen. Außerdem

werden sie häufiger sexuell ausgebeutet und Opfer von Menschenhandel.

All das hat langfristige Folgen auf ihre Entwicklung und bedeutet

außerdem, dass auch ihre eigenen Kinder später mit hoher

Wahrscheinlichkeit arm sein werden.



Für Interviewanfragen an Helle Thorning-Schmidt in Davos

kontaktieren Sie bitte direkt Helena Dollimore unter

Helena.dollimore(at)savethechildren.org oder +44 7342 996954. Für

Interviewanfragen in Deutschland mit Susanna Krüger, CEO Save the

Children Deutschland, oder Zusatzinformationen steht Ihnen die

Pressestelle in Berlin gerne zur Verfügung.



Zusatzinformationen:



· Die Daten wurden im Auftrag von Save the Children vom

Overseas Development Institute (ODI), London erhoben. Diese basieren

auf Hochrechnungen zu extremer Armut und einem 2030-Szenario der

Weltbank sowie demografischen Daten.



- 167 Millionen Kinder leben 2030 in extremer Armut. Quelle:

http://ots.de/nPNla



- "Extreme Armut" heißt, dass ein Kind in einem Haushalt mit einem

Einkommen von 1,90 US-Dollar pro Tag lebt (aktuellste Definition der

Weltbank).



- Die große Mehrheit der extrem armen Kinder lebt in

Subsahara-Afrika und Südasien.



- Save the Children arbeitet mit Partnern und Regierungen

zusammen, um Familien und deren Kinder mit Bartransfersleistungen

(für Bildung und Gesundheit) und Gütern (z.B. Schulausrüstung) zu

versorgen. Wir sorgen dafür, dass Familien über eine Grundausstattung

hinsichtlich Nahrung und Kleidung verfügen und dass sie eine

tragfähige Basis für den Lebensunterhalt ihrer Familien haben. Wir

unterstützen Kinder dabei, ihre Fähigkeiten auszubauen und bieten

ihnen Gelegenheiten, eine Arbeit zu finden. Gleichzeitig stehen wir

im engen Kontakt mit Regierungen, damit sie Kinder in den Fokus

nehmen und konkrete Schritte zur Beseitigung von Kinderarmut

unternehmen.







Pressekontakt:

Save the Children Deutschland e.V.

Pressestelle - Claudia Kepp

Tel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280

Mail:claudia.kepp(at)savethechildren.de



Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Save the Children Deutschland e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444424

Anzahl Zeichen: 6465

Kontakt-Informationen:

Firma: Save the Children Deutschland e.V.

Stadt: Berlin/Davos





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung