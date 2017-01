neues deutschland: Zur Entlassung von Baustaatssekretär Holm in Berlin: Politikwechsel ist nicht gewollt

(ots) - Der junge rot-rot-grüne Senat in Berlin steckt in

einer existenziellen Krise. Keine Frage. Die kommenden Tage werden

zeigen, ob sich SPD, Linkspartei und Grüne in der Hauptstadt

zusammenraufen können. Die Basta-Ansage des Regierenden

Bürgermeisters Michael Müller (SPD) vom Wochenende zur Entlassung des

Baustaatssekretärs Andrej Holm hat aber die ohnehin ernste Lage

verschärft. Interessant ist vor allem die Begründung, warum Holm aus

SPD-Sicht gehen soll: weil er angeblich in seiner Rolle als

Staatssekretär polarisiere und dies der Umsetzung einer glaubwürdigen

Wohnungspolitik des Senats schade. Die Vorwürfe zur

Stasi-Vergangenheit Holms spielen dagegen in der verbreiteten

Erklärung nur am Rande eine Rolle. Dafür, den ausgewiesenen

Stadtentwicklungsexperten Holm nach knapp vier Wochen im Amt die

Eignung abzusprechen, braucht es einige Chuzpe. Schließlich waren es

einige Jahrzehnte sozialdemokratischer Wohnungspolitik, die den

Mietenwahnsinn in der Hauptstadt erst möglich gemacht haben. Für die

Linkspartei, aber auch für Rot-Rot-Grün ist ein stadtpolitischer

Kurswechsel zentrales Anliegen. Wie kein anderer stand Holm für die

Kritik an der bisherigen Ausrichtung der Politik, die vor allem den

Bau von teuren Wohnungen favorisierte, die sich nur wenige leisten

können. Mit dem Rauswurf Holms steht dieser Paradigmenwechsel zur

Disposition. Ein stadtpolitischer Neuanfang ist dann nicht möglich.







