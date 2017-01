Tennis: Vorschau und Quoten der Australian Open

Am Montag ist es wieder so weit: Das Tennisjahr startet mit dem ersten Grand Slam. In Melbourne kämpfen Djokovic und Co um den ersten großen Titel im neuen Jahr. Angelique Kerber geht als Nummer eins und Titelverteidigerin in das Turnier. Im Herrenfeld gehört neben Djokovic auch die neue Nummer eins, Andy Murray, zu den Favoriten.

Tipp: Kerber im Damenfeld favorisiert

(firmenpresse) - Favoriten im Männerfeld – Djokovic mit kniffligem Auftaktmatch



Im Herrenfeld ist Einiges möglich: Novak Djokovic geht als Titelverteidiger an den Start. Die aktuelle Nummer zwei der Welt verlor im letzten Jahr seine Stellung als Weltranglistenerster. Djokovic trennte sich von Trainer Boris Becker und geht hoch motiviert in das neue Tennisjahr. Ein erstes Ausrufezeichen hat der Serbe bereits gesetzt: Beim ATP Turnier in Doha besiegte Nole den Weltranglistenersten Andy Murray im Finale. Djokovic startet am Dienstag mit seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Fernando Verdasco in das Turnier. Sein ärgster Konkurrent Andy Murray stand bereits fünfmal im Finale von Melbourne, er konnte es allerdings noch nie gewinnen. Der Brite hatte bei der Auslosung etwas mehr Glück: Er trifft in der ersten Runde auf den deutlichen Außenseiter Illya Marchenko. Der viermalige Australian Open Sieger Roger Federer kehrt nach Verletzungspause in Melbourne zurück. Was von ihm schon zu erwarten ist, wird sich zeigen. Federer bekommt es in seinem Erstrundenmatch mit Jürgen Melzer aus Österreich zu tun. Aus deutscher Sicht hat der junge Alexander Zverev die besten Chancen. Der Weltranglisten-24. gilt als eines der größten Talente und hat schon große Leistungen gezeigt. Zverev startet als Geheimfavorit, ihm ist Einiges zuzutrauen. Sein Erstrundengegner ist der Niederländer Robin Haase. Zverev gewann das bisher einzige Aufeinandertreffen in 2014.



Williams vor schwerem Erstrundenmatch – Konta geht als Geheimfavoritin ins Turnier



Im Damenfeld sticht die aktuelle Nummer eins der Welt, Angelique Kerber, heraus. Die Deutsche führt die Weltrangliste an und hat ein herausragendes Jahr hinter sich. In diesem noch jungen Jahr schwächelte Kerber zwar etwas, dennoch ist ihr viel zuzutrauen. Kerber trifft in der ersten Runde als deutliche Favoritin auf Lesya Tsurenko. Ihre ärgste Konkurrentin ist Serena Williams. Die US-Amerikanerin verlor im letzten Jahr das Finale von Melbourne gegen Kerber. Auch ihre Stellung als Weltranglistenerste konnte Williams gegen Kerber nicht verteidigen. Williams wird also doppelt motiviert sein. Die sechsfache Australian Open Siegerin bekommt es in der ersten Runde mit Belinda Bencic zu tun. Die Schweizerin ist in starker Form und wird eine schwere Aufgabe für Williams. Azarenka fehlt bei den Australian Open, die zweifache Siegerin legt seit Sommer eine Babypause ein. Zum engeren Favoritenkreis gehört auch die Weltranglistendritte Agnieszka Radwanska. Die Polin schied im letzten Jahr im Halbfinale aus und peilt ihre erste Finalteilnahme in Melbourne an. Radwanska verlor die Generalprobe gegen Johanna Konta. Die Britin setze sich beim WTA Turnier in Sydney im Finale gegen Radwanska durch. Die Weltranglistenzehnte geht für uns als Geheimfavoritin an den Start. Ob Konta wirklich überraschen kann, wird sich zeigen. Sie trifft in der ersten Runde auf die Belgierin Flipkens.





Quoten der Erstrundenmatches



Novak Djokovic ist mit Quoten von 1,03 bis 1,06 deutlicher Favorit gegen Fernando Verdasco, der mit Außenseiterquoten von 6,17 bis 13,00 auf den Court geht. In der Bestquote auf Verdasco ist ein Valueprofit von über 30% enthalten. Der deutsche Alexander Zverev ist ebenfalls in der Favoritenrolle mit Wettquoten von 1,07 bis 1,17. Sein Gegner Robin Haase serviert indes mit Quoten von 4,50 bis 6,35 und einem Valueprofit von 10,07%.

Serena Williams ist in ihrem Match gegen Belinda Bencic zwar deutliche Favoritin mit Quoten von 1,07 bis 1,18, es wird allerdings eine extrem schwere Aufgabe für die Amerikanerin. Bencic, die das letzte Aufeinandertreffen gegen Williams sogar gewinnen konnte, geht mit Wettquoten von 4,25 bis 5,80 auf den Court. Der Tipp mit der Bestquote lohnt sich hier besonders: Hier wartet ein Valueprofit von 5,52%. Kerber hatte indes etwas mehr Glück bei der Auslosung: Mit Quoten von 1,11 bis 1,23 trifft die Deutsche auf Tsurenko, die als deutliche Außenseiterin mit Wettquoten von 3,69 bis 4,95 in die Australian Open startet. Auch hier wartet ein guter Valueprofit von 8,92% in der Höchstquote. Unser Tipp: Eine Prognose ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen extrem schwer. Im Herrenfeld trauen wir Andy Murray den ersten Sieg bei den Australian Open zu. Der Brite hat ein starkes Jahr hinter sich und ist in guter Form. Im Damenfeld sieht es ähnlich eng aus. Kerber schwächelte zuletzt etwas, wir glauben trotzdem an ein starkes Turnier der Deutschen und tippen auf den Sieg für die Weltranglistenerste.







