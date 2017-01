2 Top-Speaker am 30. Januar 2017 in der Bayerischen Philharmonie

GSA Regionalgruppe München lädt zu außergewöhnlicheM Vortrags- und Networking-Abend ein

(PresseBox) - [b]Die GSA Regionalgruppe München hat ihre Veranstaltungstermine für 2017 bekannt gegeben und startet zum Auftakt mit zwei Top-Referenten in einer besonderen Location. Am Montag, 30. Januar 2017 werden Prof. Dr.Lothar Seiwert und Dr. Reneé Moore in der Bayerischen Philharmonie erwartet.

[/b]

Networking mit Premiumweinen & Prosecco aus dem Burgenland

Eine außergewöhnliche Location: Bayerische Philharmonie in Pasing

Zwei interessante Vorträge von zwei Top-Referenten: Dr. Reneé Moore und Prof. Dr. Lothar Seiwert

Ein außergewöhnlicher Vortrags- und Networking-Abend, der in dieser Konstellation wirklich einmalig ist. Eröffnet wird der Abend vom künstlerischen Leiter und Dirigenten der Bayerischen Philharmonie, Herrn Mark Mast. Anschließend gibt es Gelegenheit, die beiden Top-Referenten zu erleben.

1 Termin ? 2 Top-Referenten:

Erfolgreich Reden. Speak to Sell More - mit Dr. Renee Moore und

Die ?Tiger-Strategie? für Speaker - mit Prof. Dr. Lothar Seiwert

1) Erfolgreich Reden. Speak to Sell More

Wie holen Sie mehr Umsatz aus Ihren (gratis) Vorträgen heraus? Die Realität sieht so aus, dass auch Top Speaker gratis Vorträge halten. Besonders zu Anfang ihrer Speaker-Karriere. Auch wenn Sie kein Honorar für einen Vortrag bekommen, können Sie (mehr) Geld verdienen. Wie das geht? Das zeigt Ihnen Dr. Renee Moore in Ihrem Vortrag.

Frau Dr. Renée Moore-Seiwert, kennt die Business-Welt ? wie keine andere. Seit 13 Jahren ist sie als professionelle Speakerin mit ihren Keynotes auf internationalen Bühnen wie zum Beispiel in Deutschland, Australien, Taiwan, Japan, Indien und China, in ganz Europa, den USA und Latein-Amerika unterwegs und hat schon mit Größen wie Brian Tracy, Les Brown und Nick Vujicic gemeinsam auf der Bühne gestanden.

2) Die ?Tiger-Strategie? für Speaker

Wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, hat sie nicht verdient.



Im zweiten Teil des Abends wird GSA Ehrenpräsident Prof. Dr. Lothar Seiwert, CSP, CSPGlobal, GSA HoF, über seine Erfolgsrezepte als Speaker berichten. Lothar Seiwert muss man niemandem mehr vorstellen. Man denkt, dass man alles über ihn weiß, und dass seine Lehren über Erfolg, Zeitmanagement und Lebensgestaltung in über 50 Buchtiteln mit Millionenauflage inzwischen auf jede erdenkliche Weise verbreitet worden sind. Und dann noch einmal etwas Neues? Eine neue Strategie, eine neue Tiermetapher, ein neues Genre? Aber ja. In seinem Vortrag ist thematisch alles drin, was man von einem echten Seiwert erwartet: Lebensplanung, Zeitmanagement, Erfolgsstrategie. Aber eben nicht so, wie man es kennt, sondern ganz anders und mit einem ganz neuen Zugang.

Mehr als 500.000 Zuhörer haben ihn bei Veranstaltungen in Europa, Asien und den USA erlebt. Als Bestsellerautor und Business-Speaker verkauft Lothar Seiwert seine Bücher millionenfach in 40 Sprachen.

Termin: Mo 30.01.2017

Get-Together mit Wein + Prosecco ab 18:15 Uhr

Beginn 19:00 Uhr - Ende ca. 21:00 Uhr

Die Teilnahmegebühren: GSA-Mitglieder: EUR 10,00

Nicht-Mitglieder zahlen EUR 20,00

VERANSTALTUNGSORT:

Bayerische Philharmonie, Bäckerstraße 46, 81241 München

Öffentlichen Verkehrsmittel: S-Bahn Station Pasing- dann weiter mit Bus 57 Richtung Laimer Platz- Ausstieg: Weinbergerstraße

Der Ablauf im Einzelnen:

18:15 Uhr Get-Together / Networking mit Premium-Weinen & Prosecco

19:00 Uhr Eröffnung - Mark Mast, Intendant der Bayerischen Philharmonie

19:10 Uhr 1. Vortrag: Erfolgreich Reden. Speak to Sell More mit Dr. Renee Moore

19:40 Uhr Fragen/Diskussion

19:45 Uhr 2. Vortrag Die ?Tiger-Strategie? für Speaker - mit Prof. Dr. Lothar Seiwert

20:15 Uhr Fragen/Diskussion

ab 20:30 Uhr Ausklang / Networking

Eine Anmeldung ist nur über die XING-Plattform möglich:

https://www.xing.com/...



Die GSA-Regionalgruppe München ist eine Plattform zum persönlichen Kennenlernen und Austauschen von GSA-Mitgliedern und all jenen, die gerne Wissen teilen und nicht horten. Hierzu finden mindestes viermal im Jahr Treffen in München statt, die sowohl GSA-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder besuchen können. Ziel der GSA-Regionalgruppe München ist es, neue Ideen auszuprobieren und gemeinsam weiter zu entwickeln.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die GSA-Regionalgruppe München ist eine Plattform zum persönlichen Kennenlernen und Austauschen von GSA-Mitgliedern und all jenen, die gerne Wissen teilen und nicht horten. Hierzu finden mindestes viermal im Jahr Treffen in München statt, die sowohl GSA-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder besuchen können. Ziel der GSA-Regionalgruppe München ist es, neue Ideen auszuprobieren und gemeinsam weiter zu entwickeln.





Dies ist eine Pressemitteilung von

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung&Erfolg

Datum: 15.01.2017 - 12:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1444431

Anzahl Zeichen: 4800

Kontakt-Informationen:

Firma: FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung&Erfolg

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung