Caseking exklusiv: Die große Geburtstagsparty - Feiert ab dem 15.01.2017 mit Caseking 14-jähriges Jubiläum mit fantastischen Angeboten und unglaublichen Preisen!

(PresseBox) - Ein weiteres Jahr ist vergangen und Caseking feiert am 15. Januar das 14. Jubiläum! Diesen großen Tag wollen wir mit allen Kunden, Partnern und Freunden entsprechend zelebrieren und haben als Hardware-Händler Nummer 1 aus diesem Grund eine riesige Geburtstagsparty geplant. Ab Sonntag, den 15.01.2017 bis einschließlich 28.01.2017 ist unsere Aktionsseite mit tollen Sonderangeboten gefüllt. Außerdem laden wir auf einen Besuch unserer Caseking-Kirmes ein ? es gibt ein sehr starkes King Mod System im Wert von 2.500 Euro und viele weitere erstklassige und hochwertige Hardware bei unseren Mini-Spielen und einem Wheel-of-Fortune zu gewinnen! Feiert mit uns zusammen!

Folgende Produkte sind zu unserem Jubiläum im Angebot:

1. GCBU-403- ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition Anniversary plus Zusatzprodukt nach Wahl:

GEKL-016, GEKL-005, GEKL-008, GEKL-010, GAMO-329, GAMO-671, GAMO-559, GAMO-560, GAPL-630, GAJO-128

2. TFVS-006 Viewsonic XG2401, 60,96 cm (24 Zoll), 144Hz, FreeSync - DP, HDMI:

269 EURO statt 299,90 EURO

3. TFVS-008 Viewsonic XG2703-GS, 68,58 cm (27 Zoll), 165 Hz, G-SYNC - DP, HDMI:

769 EURO statt 869 EURO

4. GCGB-163 - Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti WindForce 2X OC, 4096 MB GDDR5:

161,90 EURO statt 174,90 EURO

5. GCGB-145 - Gigabyte GeForce GTX 1070 OC WindForce 2X, 8192 MB GDDR5:

414,90 EURO statt 464,90 EURO

6. GCGB-134 - Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming, 8192 MB GDDR5X:

661,90 EURO statt 729,90 EURO

7. GECG-021 - Cougar Panzer Max Big-Tower - schwarz Window:

99,90 EURO statt 124,90 EURO

8. GATA-798 - Cougar Attack X3 RGB Gaming Tastatur, MX Brown, DE Layout:

99,90 EURO statt 119,90 EURO

9. NESF-016 ? Super Flower Leadex 80 Plus Gold Netzteil, schwarz - 1000 Watt:

159,90 EURO statt 189,90 EURO

10. NESF-036 - Super Flower Leadex II 80 Plus Gold Netzteil, modular weiß - 650 Watt



94,90 EURO statt 114,90 EURO

11. GELI-759 - Lian Li PC-O10WX Midi Tower - schwarz Window:

279,90 EURO statt 299,90 EURO

12. GEIW-068 - IN WIN 703 Midi-Tower ? schwarz/rot:

59,90 EURO statt 69,90 EURO

13. GEBU-187 ? BitFenix Aurora Midi-Tower + gratis Alchemy 2.0 RGB-LED-Strip mit dazu

14. GAZU-478 - KOR-FX Gaming, Force-Feedback Weste ? schwarz:

89,90 EURO statt 129,90 EURO

15. GATA-731 - Xtrfy K2 Gaming Tastatur, Kailh Red - RGB LED, DE Layout:

94.90 EURO statt 169.90 EURO

16. GEAD-026 - aanidees AI-6BS-V2 Midi-Tower, schwarz ? gedämmt:

89.90 EURO statt 129.90 EURO

17.GAMA-659 Glorious PC Gaming RaceMauspad - Extended, schwarz:

19.90 EURO statt 24.90 EURO

18. GEPH-046 - PHANTEKS Enthoo Evolv ATX Midi-Tower, Tempered Glass ? anthrazit:

154.90 EURO statt 189.90 EURO

Großes Facebook Jubiläumsgewinnspiel:

Unser großes Geburtstagsgewinnspiel dreht sich diesmal um Glückwünsche. Um das King Mod Birthday System gespickt mit Komponenten von NVIDIA, ZOTAC, GIGABYTE, BITFENIX, PHANTEKS, LIAN LI und weitere Preise wie einen noblechairs EPIC Gaming-Stuhl zu gewinnen, wünschen wir uns von den Teilnehmern Videobotschaften. Jeder, der am Sonntag in die Kommentare unseres Facebook-Eröffnungsposts einen Link zu einer Videobotschaft postet, nimmt an der Verlosung des mächtigen 2.500-Euro-Systems teil.

Viele weitere Gewinne unserer Partner Cougar, Ballistix Gaming, AntLion, Kolink, Nitro Concepts, Viewsonic, Gamesplanet, In Win, Xtrfy und Vertagear warten auf die Teilnehmer unserer Mini-Games der Caseking Funfair, die mit kleinen Herausforderungen und Zombies auf unsere Fans wartet.

Alle Angebote, Mini-Spiele und Aktionen finden Sie unter www.caseking.de/birthday

Unser Youtube-Video zum Jubiläum: https://youtu.be/H6voUd6gFAc



Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming- Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming- PCs an.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Polen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Caseking GmbH

Datum: 15.01.2017 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444435

Anzahl Zeichen: 5732

Kontakt-Informationen:

Firma: Caseking GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung