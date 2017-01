Der Tagesspiegel: Sozialdemokrat Pittella kündigt härtere Gangart des EU-Parlaments an

(ots) - Der Kandidat der Sozialdemokraten für das Amt des

EU-Parlamentspräsidenten, der Italiener Gianni Pittella, strebt eine

schärfere Kontrolle der EU-Kommission durch das Europaparlament an.

Das EU-Parlament werde die von dem Luxemburger Jean-Claude Juncker

geführte Kommission in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode unter

anderem zu "weiteren Schritten gegen Steuervermeidung und

Steuerflucht" von Unternehmen auffordern, sagte Pittella dem

"Tagesspiegel" (Montagausgabe). Am kommenden Dienstag wird in

Straßburg ein Nachfolger für den scheidenden EU-Parlamentschef Martin

Schulz (SPD) gewählt.



Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik

/schulz-nachfolge-im-europaparlament-rechnung-mit-unbekannten/1925422

6.html



