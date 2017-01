Wellness Geschenke für die kühle Jahreszeit

Wohlfühlprodukte für die pure Entspannung

Geschenkset Badepralinen (Bildquelle: @Lashuma)

(firmenpresse) - Das Unternehmen Presendix bietet in seinem Geschenkeshop Wellness Geschenke für die pure Entspannung an. Aus dem Beauty Angebot von Presendix können Käufer hochwertige Wellness Sets oder Wellnesskörbe auswählen. Die Wellnessprodukte enthalten Badezusätze oder Seifen in Form von Badesalzen, Badepralinen, Badekugeln oder gerollten Duftseifen. Die Seifen werden überwiegend in heimischer Produktion hergestellt.

"Die kühle Jahreszeit ist Hochsaison für Wellness. Dazu gehören warme Bäder und das Gefühl der Entspannung. Und das ermöglichen die Badezusätze auf eine wohlige Weise. Wir haben uns bei den Produzenten und Händlern umgesehen und besondere Produkte in unser Angebot aufgenommen.", erklärt Florian Fries, Geschäftsführer der Presendix GmbH.

Das Angebot von Wellnessprodukten ist eine weitere Option für Käufer, passende Geschenke für jeden Anlass und für jede Jahreszeit zu finden. Käufer können mit einem Geschenkset aus Wellnessprodukten dafür sorgen, dass die Beschenkten entspannter und mit Wohlbefinden durch die kühle Jahreszeit gelangen. Der Geschäftsführer verspricht: "Eine Badepraline oder Badekugel im Entspannungsbad ist ein Kurzurlaub für die Haut und steigert auf alle Fälle die gute Laune".





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.presendix.com



Die Presendix GmbH ist mit einem Geschenkeshop in Form eines Online Marktplatzes in Deutschland tätig. Ein Schwerpunkt des Geschäfts ist das Angebot von Geschenkservices. Diese beinhalten die Bewerbung eines hochwertigen Sortiments, die gezielte Unterstützung der Käufer auf der Suche nach Geschenkideen, die Option von Einpackservices und die Möglichkeit der Sendungsbeilage mit persönlichen Grußbotschaften. Ziel ist es, Käufer in dem Prozess von der Generierung von Geschenkideen bis zum Geschenkversand zu unterstützen und diesen Geschenkprozess einfach zu gestalten.

Presendix GmbH

Presendix GmbH

Stephanie Schmidt

Schrammsweg 20

20249 Hamburg

kontakt(at)presendix.com

+49 40 4143184360

https://www.presendix.com



Firma: Presendix GmbH

Ansprechpartner: Florian Fries

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 4143184360





