Responsive-Seiten.de: Moderne Websites im Überblick

(firmenpresse) - Mehr Web und weniger Apps: Das ermöglicht das moderne Internet! Statistiken belegen, dass die Smartphone-Nutzung zwar zunimmt, aber seit Jahren nicht mehr Apps installiert werden - stattdessen steigt der Bedarf nach einer mobilen Nutzung von Websites. Seit einigen Jahren entsteht daher eine neue Generation von Websites, die auch im Smartphone-Browser den vollen Funktionsumfang bietet. Die Seiten passen ihr Layout an alle Bildschirmbreiten an und sind so mit jedem Gerät in vollem Umfang bedienbar.

Dennoch hat sich Responsive Webdesign noch lange nicht überall durchgesetzt: Die meisten deutschen Nachrichten-, Sport- oder Wetterportale bieten fürs Handy nach wie vor nur vereinfachte Mobilseiten an und erwarten ansonsten die Installation einer App. Ähnliches erlebt man weiterhin bei Sozialen Netzwerken, Online-Banking, Musik-Streaming, Foto-Entwicklungsdiensten, Sportwetten, Börsenkursen oder Preisvergleichen. Doch in allen Bereichen gibt es bereits Vorreiter, die für Smartphone-Surfer mit gutem Beispiel vorangehen.

Responsive-Seiten.de stellt über einen Twitter-Kanal und eine Facebook-Seite regelmäßig derartige Angebote vor: Welche Seiten mit responsivem Layout sind besonders empfehlenswert? Welches große Internetangebot macht einen Relaunch, um nun ebenfalls responsiv zu werden?

Im Mittelpunkt aber steht ein kommentierter Katalog der besten responsiven Seiten für deutschsprachige Nutzer. Er wurde zu Jahresbeginn auf 120 Einträge aus zwanzig Themenbereichen erweitert und ist damit die erste derartige Übersicht responsiver oder adaptiver deutscher Websites.

Keywords (optional):

Responsive-Seiten.de nennt für deutsche Internetnutzer die wichtigsten responsiven Webseiten, die sowohl auf dem PC als auch im mobilen Browser im gleichen Umfang bedienbar sind, indem sie ihr Layout an jede Bildschirmbreite anpassen. Eine Facebook-Seite empfiehlt alle 2-3 Tage responsive Links von allgemeinem Interesse.



Das Vorgängerprojekt Handybookmarks.de hatte in früheren Zeiten des mobilen Internets ab 2009 Spezial-Webseiten für Smartphones gesammelt. Es wurde unter anderem in den Webtipps der c't, in einem Urlaubsratgeber der PC-WELT und im Magazin mobile zeitgeist vorgestellt.

