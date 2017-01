Straubinger Tagblatt: Debatte um die innere Sicherheit: Linke und Grüne in der Defensive

(ots) - Seit dem Anschlag von Berlin sind Linke und

Grüne in der Defensive. Mehr noch: In der Debatte um die Erhöhung der

inneren Sicherheit, die den Bundestagswahlkampf maßgeblich prägen

wird, agieren sie widersprüchlich. Mit dem Thema können sie nicht

gewinnen, nur verlieren, entweder beim Wähler oder bei der Basis.

Zwar erkennen sie im Grundsatz das Bedürfnis der Menschen nach Schutz

und Sicherheit an. Doch eine Stärkung der Polizei, mehr Kompetenzen

für die Sicherheitsbehörden und ein härteres Vorgehen gegen

kriminelle Ausländer stoßen unverändert auf Widerstand.







