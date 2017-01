Internet Marketing Fachmann Fabian Portmann erklärt, wie mit einem Expertenstatus Umsätze generiert werden

(firmenpresse) - Der Vollblut-Marketingexperte Fabian Portmann betreibt seit einiger Zeit den Marketing-Blog fabianportmann.com, in dem er sein umfangreiches Wissen zum Thema Online-Marketing weitergibt. Einer der neusten Einträge des pfiffigen Marketing-Fachmanns widmet sich der Frage, weshalb ein Expertenstatus eine entscheidende Rolle spielt, wenn man über das Internet Verkäufe generieren möchte und wie man ein solcher Experte wird.



Die Schlüsselrolle, die ein gutes Content-Management spielt



Der erste Schritt zum Erfolg besteht in einem guten Content Marketing. Dieses besteht in der Verbreitung des eigenen Wissens über Blogposts, Videos oder weiteren Content. All diese Maßnahmen sollten in eine langfristige Content-Strategie eingebunden sein.



Auf diese Weise wird es möglich nach und nach eine Internetpräsenz aufzubauen, die durch ihre Vielzahl an äußerst nützlichen Tipps für die User einen sehr hohen Mehrwert schafft. Dies führt mit der Zeit dazu, dass man automatisch als ein Experte angesehen wird, der sich in seinem Fachbereich besser auskennt als die meisten anderen.



Wie man längerfristig einen echten Expertenstatus aufbaut



Um den eigenen Expertenstatus weiter zu untermauern, ist es sinnvoll, ein positives Kundenfeedback auf der eigenen Seite zu platzieren. Ebenso sollte man unbedingt seine Auftritte auf Konferenzen, Workshops und weiteren Events erwähnen und mögliche Erwähnungen in anderen Medien auf der eigenen Seite verlinken.



Besonders wichtig ist zudem, mit den eigenen Lesern unmittelbar in Kontakt zu treten und ihnen möglichst direkt weiterzuhelfen. Hierbei ist es entscheidend, sich auf einzigartige Weise zu positionieren und dabei seine eigene Persönlichkeit ins Spiel zu bringen.



Diese Maßnahmen können sofort in Angriff genommen werden



Neben dieser langfristigen Strategie gibt es sehr sinnvolle Maßnahmen, die sofort ergriffen werden können: das Betreiben von E-Mail-Marketing, die regelmäßige Veröffentlichung von neuem Content und das Schreiben von Gastartikeln auf anderen Seiten.





Ein gutes E-Mail-Marketing schafft einen regelmäßigen Kontakt zu den Usern, wodurch man mit der Zeit automatisch als Experte wahrgenommen wird. Entscheidend ist hierbei, dass Qualität stets Vorrang vor Quantität hat.



Die regelmäßige Veröffentlichung von neuem Content ist so wichtig, da das Internet ein so kurzlebiges Medium ist. So kann man beispielsweise einmal in der Woche einen neuen Blogartikel veröffentlichen oder ein neues Video auf YouTube hochladen.



Schließlich bewirkt eine Veröffentlichung von Content auf anderen Seiten fast automatisch, dass man als Experte wahrgenommen wird, da auf den wenigsten Seiten jeder etwas veröffentlichen kann. Auf diese Weise kann man sich geschickt den Staus der anderen Seite "borgen" und so schnell zum Experten aufsteigen und Verkäufe generieren.







http://www.fabianportmann.com



