Der Tagesspiegel: Agrarminister Schmidt hofft auf 75 000 Produkte mit neuem Tierwohllabel

(ots) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will

mit seinem geplanten, staatlichen Tierwohllabel an den Erfolg des

Biosiegels anknüpfen und strebt eine "breite Marktdurchdringung" an.

"Das nationale Biosiegel tragen inzwischen mehr als 75 000 Produkte",

sagte Schmidt dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Diese Entwicklung

will ich mit dem Tierwohllabel auch erreichen".



