Gerüche aus der Kanalisation - schnelle Hilfe bei Problemen!

Wenn mitten in der Wintersaison die Kanalisation zum Problem wird, ist schnelle Hilfe gefragt. Vor allem in der Gastronomie dürfen Gerüche aus dem Kanal nicht zum Thema werden.

(firmenpresse) - Den üblen Geruch im Badezimmer, wenn es Probleme mit der Kanalisation gibt, kennen viele. Gerade im Tourismus kann man sich eine Geruchsbelästigung jedoch nicht leisten.



Probleme und Gerüche gibt es immer dann, wenn sich in der Kanalisation zuwenig Abwasser bildet und das Abwasser selbst stehen bleibt. Je nach Windlage kann es dann vorkommen, das Gerüche aus der Kanalisation in Räume getragen werden. Besonders Abflüsse, welche kaum gebraucht werden, beginnen irgendwann zu stinken, was in der Nebensaison ein weit verbreitetes Problem darstellt. Hilft nun eine erste Spülung mit heißem Wasser nicht, sollte zunächst das Siphon ausgebaut und gereinigt werden. Bleibt danach der üble Geruch bestehen, so gibt es viele andere Ursachen, für die meist ein Klempner organisiert werden muss. Vielleicht liegt es an einem Leck eines Abflussrohres in der Kanalisation oder aber auch an einem klassischen Rohrbruch. Was jedoch vor allem im Tourismus im Vorhinein klar ist: ein solcher Einsatz kostet viel Zeit und verursacht neben erheblichen Kosten verärgerte Gäste.



Damit es erst gar nicht zu solchen Unannehmlichkeiten kommt, können Haushalte und Betriebe mit einem Rohrprüfsystem vorsorgen. Zudem gibt es spezielle Rohrreinigungssysteme und -maschinen, welche bei regelmäßiger Anwendung einen reibungslosen Anlagebetrieb gewährleisten und schon im Vorfeld gravierende Störungen rund um die Kanalisation vermeiden. Gerade Gastronomiebetriebe und Hotels, die aufgrund von Pausen in der Nebensaison viele Abflüsse nur selten in Gebrauch haben, können durch gewisse Kanalprüfgeräte und Reinigungsgeräte vor Wiederaufnahme des Betriebes vorsorgen und Schutz vorm üblen Geruch finden. Ein Experte für Kanaltechnik und Kanalzubehör ist die HAAS Abwasser- und Kanaltechnik mit Sitz in Aichach. Durch langjährige Erfahrung finden die Profis des Unternehmens garantiert die perfekte Lösung für die verschiedensten Bedürfnisse in Sachen Kanaltechnik. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.haas-abwassertechnik.de.









Haas Abwassertechnik und Kanaltechnik

Rohrreinigungsmaschinen, Absperrblasen und Prüfdichtkissen



Ein starkes, kundenorientiertes und dynamisches Team ist das Aushängschild für die HAAS Abwassertechnik und Kanaltechnik.



Wir sind ein Vertriebsunternehmen von weltweit maßgebenden Produzenten im Segment der Kanalprüftechnik. Gewinnen SIE durch unsere fachmännisch erworbene Einkaufspraxis und dem wertvollem Niveau der Warenauswahl, von fundamentalen Herstellern, zu überzeugenden Preisen.



Zufriedene Kunden sind uns wichtig, deshalb nehmen wir uns gerne die Zeit, für eine ausführliche und kompetente Beratung ihrer Anfragen. Wir finden eine Lösung - kontaktieren sie uns!



WIR FREUEN UNS - Ihre HAAS Abwasser- und Kanaltechnik.



HAAS Abwasser- und Kanaltechnik

