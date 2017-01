Südwest Presse: Kommentar zum Londoner Brexit-Kurs

(ots) - Nun also auf die harte Tour. Nach übereinstimmenden

Meldungen englischer Tageszeitungen wird Premierministerin Theresa

May morgen einen sauberen Schnitt mit dem Kontinent verkünden. Aus

für die Zollunion, Abkehr vom Europäischen Gerichtshof, vor allem

aber Schluss mit dem gemeinsamen Binnenmarkt. In dieser Konsequenz

wären alle Überlegungen eines "soft brexit" hinfällig. Diese neue

Klarheit dürfte die Verhandlungen zwischen Rest-Europa und

Großbritannien vereinfachen. Statt eines Durchwurstelns, das auf

beiden Seiten des Kanals nur für neuen Frust sorgen dürfte, stünden

ab Frühjahr inhaltlich harte, klare Verhandlungen an. Das Ziel der

Londoner Regierung ist es, die volle Kontrolle über die Einwanderung

zurückzuerlangen, Kontinentaleuropa braucht England als

Handelspartner. Hier zeigen sich erste Kompromisslinien. Ob May aber

mit ihrem harten Brexit im Inneren überzeugen kann, ist fraglich.

Sollte Englands Wirtschaft in die Knie gehen, könnten Brexit-Gegner

eine Renaissance erleben. Und Schottland würde abermals über ein Ende

der Union mit England diskutieren - auf die harte Tour.







