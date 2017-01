Mitteldeutsche Zeitung: MZ zu Erika Steinbach

(ots) - Schon lange hat sich die frühere Chefin des

Vertriebenenbundes mental von der CDU verabschiedet. Überraschend ist

eher, wie lange sie geblieben ist - in einer Partei, deren Chefin sie

vorwarf, in der Flüchtlingspolitik "wie in einer Diktatur" zu

agieren. Überraschend ist, wie lange die CDU eine Frau in ihren

Reihen geduldet hat, die schon mal Hitlers NSDAP als linke Partei

bezeichnete. Schon lange war Steinbach die Vertreterin der AfD in der

CDU, die sie nun prompt auch zur Wahl empfiehlt. Steinbach war

über den rechten Rand der CDU hinausgekippt.







